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Апатия, 50 беляшей и незаконченный ремонт. Как ждут тагильчанки мобилизованных мужей

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI

Жительницы Нижнего Тагила рассказали про жизнь после мобилизации мужей

Мобилизация закончилась, военкомы отчитались о выполнении плана призыва, а у жен мобилизованных самое трудное еще впереди — ожидание. Ожидание вестей от любимого человека, ожидание его возвращения, ожидание обещанных выплат.

Как пытаются не сойти с ума, что говорят детям про папу и с какими трудностями сталкиваются, рассказали журналисту TagilCity.ru три жительницы Нижнего Тагила, проводившие своих мужей на специальную военную операцию.

Жизнь с ног на голову

Все три собеседницы отмечают, что самыми сложными были первые две-три недели после мобилизации мужей. Как морально, так и материально.

Я выла в подушку несколько ночей. Была никакая. Сначала были злость и раздражение, потом апатия. Мне ничего не хотелось. Очень помогла сестра, она переехала ко мне, стала помогать по дому, с сыном. Потому что я как в яму провалилась и были моменты, когда я даже забывала про него. Но постепенно все вроде наладилось, и я пришла в норму. Сходила к психологу даже, — делится Надежда.
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Ее мужа мобилизовали в начале октября, а Надежда осталась одна с 8-летним сыном, собакой и незаконченным ремонтом. Теперь доделывает его сама. «Сынуля помогает. Говорит: когда папа вернется, все в доме должно быть красивым», — рассказывает девушка.

Душевные переживания сопровождаются и бытовыми проблемами, которые теперь полностью легли на плечи женщин.

Мы живем в своем доме. Сказать, что наша жизнь перевернулась с ног на голову, — ничего не сказать. Потому что мужчина в своем доме — очень важная опора и поддержка, — рассказала Александра, мужа которой мобилизовали почти в самом начале призыва, 25 сентября.
Проводы мобилизованных 25 сентябряПроводы мобилизованных 25 сентября

Часть обязанностей мужа женщинам пришлось взять на себя. Алена (имя изменено — прим. ред.) после призыва супруга начала срочно учиться водить машину:

Потому что без машины никак. Вот скоро экзамены. Пошла учиться в уже действующую группу, чтобы быстрее сдать и ездить. Так будет попроще.

У девушки маленькая дочка и, чтобы все успеть, Алене пришлось прибегнуть к помощи бабушек. Но и у тех не всегда хватает времени. Еще одним выходом стала няня.

Автомат нарисованный и автомат настоящий

Дети переживают разлуку с папой по-своему. Сын Надежды, по ее словам, вытащил из альбома все фотографии, где он вместе с отцом, и прикрепил их кнопками к стене над кроватью.

Не видела, чтобы он плакал, если честно. Только на проводинах. Но вижу, что он переживает, постоянно говорит о папе. Кроме фоток, он еще папу часто рисовать стал — в военной форме, с автоматом. Рисует, как он вернется домой, и почему-то думает, что в руках у него обязательно будут цветы и автомат, — рассказывает Надежда.

А Александре в этом году придется проводить сразу двух родных мужчин. Ее сын скоро возьмет в руки настоящий автомат. Ему 23, и он в этом году закончил институт. Дальше — армия.

Будем провожать и его 25 ноября, — делится героиня. 

Помимо нее ждать еще одного мужчину из семьи с призыва будут две дочки Александры — 13-ти и 18-ти лет.

У дочки Алены свой каждодневный утренний ритуал — целовать фотографию папы:

Конечно, тяжело без папы. Тем более дочка очень его любит. Каждое утро здороваемся с фотографией и целуем папу. Малышке трудно объяснить, что папу забрали. По началу каждое утро, просыпаясь, искала его и кричала «папа».
Фото: 1MI

Звонки, встречи и вкусняшки

Александра созванивается с мужем ежедневно. Возможность есть, так как пока он находится в Еланском учебном центре. А каждую субботу семья ездит к нему на встречу.

Поездка занимает практически весь день. Мы уезжаем в 10 часов утра, чтобы как раз пройти на КПП. Он открывается с двух до шести часов, то есть мы приезжаем как раз в два часа, — рассказывает собеседница.

Сначала семья везла мужчине личные вещи и снаряжение: наколенники, веревку альпиниста, карабины, спальник, туристический коврик, ложку, кружку и т. д. На это ушли все семейные сбережения. После, по словам Александры, понадобились запчасти для автомобиля, так как мужа, служившего 20 лет назад связистом, определили водителем.

Сейчас мы покупаем и возим мужу запчасти для машины ГАЗ 1975 года выпуска, которую выдали и сказали, что муж с ней эшелоном пойдет. Вот как почините, так на ней и поедете. И отказаться от этого нельзя! Машина старая с консервации. Конечно, работы на ней много. Покупали карбюратор, свечи, провода, — делится Александра.

А еще возят вкусняшками. Последний раз Александра напекла 50 беляшей, так как все мобилизованные делятся друг с другом.

У Надежды ситуация сложнее. Ее муж уже не в Елани, а «там» — на границе с Украиной. По началу она тоже приезжала в учебный центр, но сейчас общение с любимым человеком ограничивается нечастыми звонками.

Я даже точно не знаю, где он. Сам не говорит, наверно, беспокоить не хочет. Созваниваемся, конечно, но реже, чем мне бы хотелось. Я уже научилась не реветь во время разговора. С одной стороны, я постоянно жду звонка, с другой — мне потом очень тяжело. Говорим в основном про нас, про сына, про собаку. Муж очень ее любит. О своих делах говорит мало — все хорошо, жив, здоров, — делится Надежда.
Фото: 1MI

Билеты в цирк и обещанные выплаты

Неожиданный звонок поступил Александре на днях:

Девушка с милым голосом сказала, что это служба поддержки мобилизованных семей. Младшей дочке предложили посетить цирковое представление. Вчера она была в цирке, ей очень понравилось.

Надежде волонтеры центра помогли с консультацией психолога и подсказали по вопросам ипотеки. По ее словам, такая забота приятна — пропадает чувство брошенности и ненужности.

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Обещанные выплаты все три собеседницы TagilCity.ru уже получили. Это по 20 тысяч рублей на семью, по 20 тысяч рублей на ребенка (Александре выплатили только за младшую несовершеннолетнюю дочку) и 195 тысяч рублей единовременной выплаты мобилизованным. Деньги пошли на кредиты, ремонт, вещи мужьям и просто на жизнь.

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