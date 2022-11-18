Апатия, 50 беляшей и незаконченный ремонт. Как ждут тагильчанки мобилизованных мужей

Обещанные выплаты все три собеседницы TagilCity.ru уже получили. Это по 20 тысяч рублей на семью, по 20 тысяч рублей на ребенка (Александре выплатили только за младшую несовершеннолетнюю дочку) и 195 тысяч рублей единовременной выплаты мобилизованным. Деньги пошли на кредиты, ремонт, вещи мужьям и просто на жизнь.