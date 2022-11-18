Безработный житель Серова обокрал магазины на 313 тысяч рублей

На этот раз из магазинов он успел похитить компьютеры, мобильные телефоны и деньги.

Дела по УК РФ были возбуждены за кражи. Во всех фактах хищения имущества мужчина признался. Компьютеры и телефоны, которые он украл, уже проданы. Деньги он потратил на себя.