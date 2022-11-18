Безработный житель Серова обокрал магазины на 313 тысяч рублей

Известно, что подозреваемый в злодеяниях ранее неоднократно судим. Последний инцидент исчисляется апрелем этого года. Тогда правоохранители ограничили ему свободу, сообщает «Патрульный участок».
На этот раз из магазинов он успел похитить компьютеры, мобильные телефоны и деньги.
Дела по УК РФ были возбуждены за кражи. Во всех фактах хищения имущества мужчина признался. Компьютеры и телефоны, которые он украл, уже проданы. Деньги он потратил на себя.
Потерпевшие стороны заявили в отношении мужчины иски о возмещении материального ущерба. Также его могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет.