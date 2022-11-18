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Безработный житель Серова обокрал магазины на 313 тысяч рублей

Сегодня, 15:28
Задержан подозреваемый в серии краж в магазинах Серова. За первые два осенних месяца злоумышленник вынес из магазинов на улице Нансена денежных средств и товара на сумму 313 тысяч рублей.

Известно, что подозреваемый в злодеяниях ранее неоднократно судим. Последний инцидент исчисляется апрелем этого года. Тогда правоохранители ограничили ему свободу, сообщает «Патрульный участок».

На этот раз из магазинов он успел похитить компьютеры, мобильные телефоны и деньги.
Дела по УК РФ были возбуждены за кражи. Во всех фактах хищения имущества мужчина признался. Компьютеры и телефоны, которые он украл, уже проданы. Деньги он потратил на себя.

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Потерпевшие стороны заявили в отношении мужчины иски о возмещении материального ущерба. Также его могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Серов#Кража#Воровство#Вор
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