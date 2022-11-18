Буцаев: РЭО направит 7 млрд руб. на развитие комплексов по переработке ТКО Якутии

Реформа отрасли обращения с ТКО началась в Российской Федерации с 1 января 2019 года. Ее смысл заключается в том, чтобы обращение с мусором стало цивилизованным, разрешилась проблема с несанкционированными свалками и значительно сократилось количество отходов, вывозимых на полигоны. Всего до 2030 года должно быть создано или реконструировано 868 комплексов по обращению с отходами. В планах: отправка на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, на захоронение — 50%. По данным на 1 мая 2022 года, доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, на утилизацию - 11,4%.