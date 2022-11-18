Буцаев: РЭО направит 7 млрд руб. на развитие комплексов по переработке ТКО Якутии

По словам Дениса Буцаева, главы РЭО, ранее обсуждалась концессия, в рамках которой существует план по строительству в Якутии объекта обработки отходов мощностью 126 тыс. тонн, утилизации - 33 тыс. тонн. Возведение комплекса оценивается в 2 млрд рублей, при этом на рассмотрении находятся несколько вариантов финансовой поддержки со стороны РЭО, который может предоставить до 95% финансирования от требуемого объема инвестиций по заявке в следующем году. Четыре других объекта, оцениваемые в 5 млрд рублей на основе концессий, также могут быть профинансированы РЭО, который намеревается направить на строительство всех пяти комплексов сумму, превышающую 7 млрд рублей.
Например, инвестпроект предприятия по переработке отходов в Якутске основан на концессионном соглашении, по нему подготовлена проектно-сметная документация, а государственная экспертиза запланирована на январь будущего года. Этот проект также будет осуществляться в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», сообщает ТАСС.
Реформа отрасли обращения с ТКО началась в Российской Федерации с 1 января 2019 года. Ее смысл заключается в том, чтобы обращение с мусором стало цивилизованным, разрешилась проблема с несанкционированными свалками и значительно сократилось количество отходов, вывозимых на полигоны. Всего до 2030 года должно быть создано или реконструировано 868 комплексов по обращению с отходами. В планах: отправка на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, на захоронение — 50%. По данным на 1 мая 2022 года, доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, на утилизацию - 11,4%.