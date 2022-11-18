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Бывший владелец ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге признан банкротом

Сегодня, 04:30
Фото: 1MI
Бывший владелец торгового центра «Алатырь» в Екатеринбурге ООО «Компания „Амбер“» признано банкротом. Причиной стал долг почти в 4 миллиарда рублей перед «Газпромбанком».

При этом 2,5 миллиарда рублей являются основным долгом, а остальное — это проценты.

Заявление в Арбитражный суд Свердловской области подал «Газпромбанк». ООО «Компания «Амбер» получило кредит в 2013 году, чтобы погасить свои обязательства перед «Раффайзенбанком».

В 2009 году последний предоставил средства для строительства ТРЦ. «Алатырь» на данный момент находится под управлением ООО «Астерия» (принадлежит закрытому комбинированному паевому инвестфонду «Газпромбанк-Персей»).

Конкурсным управляющим назначен член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» Сергей Рязанов.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Суд#Банкротство#Торговый центр
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