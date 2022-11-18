Бывший владелец ТЦ «Алатырь» в Екатеринбурге признан банкротом

При этом 2,5 миллиарда рублей являются основным долгом, а остальное — это проценты.
Заявление в Арбитражный суд Свердловской области подал «Газпромбанк». ООО «Компания «Амбер» получило кредит в 2013 году, чтобы погасить свои обязательства перед «Раффайзенбанком».
В 2009 году последний предоставил средства для строительства ТРЦ. «Алатырь» на данный момент находится под управлением ООО «Астерия» (принадлежит закрытому комбинированному паевому инвестфонду «Газпромбанк-Персей»).
Конкурсным управляющим назначен член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» Сергей Рязанов.