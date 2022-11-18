TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

До 4 лет тюрьмы грозит виновникам гибели работника агрокомплекса «Горноуральский»

Сегодня, 06:48
Фото: 1MI
Следственный комитет Пригородного района расследует уголовное дело о смерти работника в отстойнике агрокомплекса «Горноуральский». Виновникам гибели мужчины грозит до четырех лет лишения свободы.

Трагедия на агрокомплексе «Горноуральский» произошла 9 июля. 55-летний работник предприятия Александр Пятков утонул в отстойнике во время смены.

По словам сестры погибшего, в тот день брат был один на смене, а до этого всегда работали два человека. Коллеги Александра сообщили, что он задохнулся из-за концентрации вредных веществ, так как был без противогаза.

Человек утонул в отстойниках агрокомплекса «Горноуральский» под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

После гибели мужчины было заведено уголовное дело за нарушение требований охраны труда. За смерть человека по неосторожности виновникам грозит до четырех лет тюрьмы. Также суд может отправить их на принудительные работы на тот же срок.

В настоящее время по факту смерти проводится комплекс следственных мероприятий. Более подробные обстоятельства на данный момент не сообщаются, — рассказали журналисту TagilCity.ru в СУ СКР России по Свердловской области.
Был без противогаза: подробности гибели рабочего на агрокомплексе «Горноуральский»
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое рабочих задохнулись во время чистки канализации в СреднеуральскеКанализация в поселке Черноисточинск стекает в реку из-за переполненной выгребной ямы
#Евгения Сафина#Происшествия#Эксклюзив#ГГО и пригород#Горноуральский#Агрокомплекс#Смерть#Работник
Подпишитесь
Съеденный голубь, общаги и разводы: участковый рассказал о работе в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:39
Иванов о военкоме Нижнего Тагила: «На своем ли месте этот товарищ?»
Вчера, 17:28
Диоксид азота превысил норму в четыре раза при замерах воздуха в Тагиле 17 ноября
Вчера, 18:28
Гардеробщик отсудил у УВЗ в Нижнем Тагиле более 2 млн рублей за травму руки
Вчера, 17:04
«Меня открытым текстом послали»: цыгане украли кальян у самозанятой в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:22
Какая температура воздуха станет причиной отмены занятий в школах Нижнего Тагила
Вчера, 22:34