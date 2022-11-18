До 4 лет тюрьмы грозит виновникам гибели работника агрокомплекса «Горноуральский»

Трагедия на агрокомплексе «Горноуральский» произошла 9 июля. 55-летний работник предприятия Александр Пятков утонул в отстойнике во время смены.
По словам сестры погибшего, в тот день брат был один на смене, а до этого всегда работали два человека. Коллеги Александра сообщили, что он задохнулся из-за концентрации вредных веществ, так как был без противогаза.
После гибели мужчины было заведено уголовное дело за нарушение требований охраны труда. За смерть человека по неосторожности виновникам грозит до четырех лет тюрьмы. Также суд может отправить их на принудительные работы на тот же срок.
В настоящее время по факту смерти проводится комплекс следственных мероприятий. Более подробные обстоятельства на данный момент не сообщаются, — рассказали журналисту TagilCity.ru в СУ СКР России по Свердловской области.