Дорожные работы в островном регионе — на особом контроле Валерия Лимаренко

Как напомнил портал Sakh.online, Валерию Лимаренко удалось добиться того, что с 2021 года автодорога Южно-Сахалинск — Оха протяженностью 833,6 км получила статус автомобильной дороги федерального значения. Это позволило привлечь в область федеральные средства на содержание и ремонт этой дороги, что, соответственно, уменьшило расходы региональной казны. Также высвободившиеся финансовые средства были направлены на содержание и текущий ремонт муниципальных дорог и улиц. В итоге с 2021 года финансирование на эти цели было увеличено в пять раз по сравнению с 2020 годом.