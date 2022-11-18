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Двое мобилизованных жителей Нижнего Тагила вернутся домой

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI
Два жителя Нижнего Тагила, которых мобилизовали, будут возвращены домой.

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, накануне военкомом Александром Востриловым документы были направлены в военную часть, что от него и ждали.

Направлено ходатайство, правда, Почтой России. Не внушает оптимизма. Но, вместе с тем, процесс пошел. К следующей неделе обещали решить вопрос с неправомерно мобилизованным тагильчанином, - сказал депутат.

Напомним, что ранее к парламентарию обратились родственники двоих тагильчан. Одного, работника НТМК, забрали, несмотря на бронь. А второго мобилизовали несмотря на наличие у него троих несовершеннолетних детей.

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Районные прокуратуры тогда подтвердили факт нарушения. Требовалась лишь реакция военкома и воинской части.

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