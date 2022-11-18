Двое мобилизованных жителей Нижнего Тагила вернутся домой

По словам депутата Госдумы Максима Иванова, накануне военкомом Александром Востриловым документы были направлены в военную часть, что от него и ждали.
Направлено ходатайство, правда, Почтой России. Не внушает оптимизма. Но, вместе с тем, процесс пошел. К следующей неделе обещали решить вопрос с неправомерно мобилизованным тагильчанином, - сказал депутат.
Напомним, что ранее к парламентарию обратились родственники двоих тагильчан. Одного, работника НТМК, забрали, несмотря на бронь. А второго мобилизовали несмотря на наличие у него троих несовершеннолетних детей.
Районные прокуратуры тогда подтвердили факт нарушения. Требовалась лишь реакция военкома и воинской части.