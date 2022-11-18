ФИОП: матмоделирование материалов — перспективное направление в сфере образования

Россия находится на третьем месте в топ-15 стран по числу научных статей на тему моделирования в материаловедении. Между тем у нас наиболее низкое значение соотношения таких материалов к зарегистрированным патентам. По минимуму используют в России в коммерческих целях те результаты, которые авторы описывают в своих научных работах, пишет newsnn.ru.
Представители 30 отечественных вузов и различных научных организаций приняли участие в интенсиве на тему «Математическое моделирование материалов: современные исследования и подготовка кадров». Мероприятие организовали университет «Сириус» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).
Главными целями пятидневного интенсива организаторы назвали изучение трендов и экономических преимуществ матмода, повышение компетенций специалистов в сфере информатики материалов и обозначение требований бизнес-сообщества к образованию. Эксперты пообщались в рамках панельных дискуссий, обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы, связанные с сотрудничеством в обозримой перспективе.
В итоге были подготовлены концепции новых образовательных программ, а также научных школ и дисциплин в математическом моделировании материалов. Их намерены реализовывать в течение следующего года в вузах регионов России.
Ответственная за развитие цифрового моделирования в ФИОП Наталья Полковникова обратила внимание на тот факт, что материалы успешно обеспечат наше будущее.
«Я верю в то, что мы будем получать водород на мембранах и уйдем от дорогого разложения через электричество, — резюмировала Полковникова. — Сегодня появляется все больше сверхлегких и сверхпрочных материалов. Именно поэтому материаловедение так важно».