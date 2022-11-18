ФИОП: матмоделирование материалов — перспективное направление в сфере образования

Россия находится на третьем месте в топ-15 стран по числу научных статей на тему моделирования в материаловедении. Между тем у нас наиболее низкое значение соотношения таких материалов к зарегистрированным патентам. По минимуму используют в России в коммерческих целях те результаты, которые авторы описывают в своих научных работах, пишет newsnn.ru.