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ФИОП: матмоделирование материалов — перспективное направление в сфере образования

Сегодня, 10:24
Фото: pxhere.com
Российские специалисты стали инициаторами создания новых курсов по компьютерному моделированию материалов. Акцент сделан на интересах индустрии, а также на нюансах практической подготовки студентов отечественных вузов.

Россия находится на третьем месте в топ-15 стран по числу научных статей на тему моделирования в материаловедении. Между тем у нас наиболее низкое значение соотношения таких материалов к зарегистрированным патентам. По минимуму используют в России в коммерческих целях те результаты, которые авторы описывают в своих научных работах, пишет newsnn.ru.

Представители 30 отечественных вузов и различных научных организаций приняли участие в интенсиве на тему «Математическое моделирование материалов: современные исследования и подготовка кадров». Мероприятие организовали университет «Сириус» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).

Главными целями пятидневного интенсива организаторы назвали изучение трендов и экономических преимуществ матмода, повышение компетенций специалистов в сфере информатики материалов и обозначение требований бизнес-сообщества к образованию. Эксперты пообщались в рамках панельных дискуссий, обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы, связанные с сотрудничеством в обозримой перспективе.

В итоге были подготовлены концепции новых образовательных программ, а также научных школ и дисциплин в математическом моделировании материалов. Их намерены реализовывать в течение следующего года в вузах регионов России.

Ответственная за развитие цифрового моделирования в ФИОП Наталья Полковникова обратила внимание на тот факт, что материалы успешно обеспечат наше будущее.

«Я верю в то, что мы будем получать водород на мембранах и уйдем от дорогого разложения через электричество, — резюмировала Полковникова. — Сегодня появляется все больше сверхлегких и сверхпрочных материалов. Именно поэтому материаловедение так важно».

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