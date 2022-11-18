Особенности процедуры перекредитования обуславливаются характеристиками продуктов МФО — речь о небольших ссудах до зарплаты, они оформляются на короткий срок, проценты насчитываются ежедневно. В случае выхода на просрочку задолженность растет в геометрической прогрессии, о чем не следует забывать.
И все-таки рефинансирование микрозаймов существует — расскажем, на каких условиях можно пройти процедуру, куда обращаться. Подавать запрос оптимально до выхода на просрочку и после внесения 1-3 платежей по договору. Заемщик с хорошей дисциплиной — привлекательный клиент для банка, поэтому рефинансирование можно будет сделать и в банковском учреждении под адекватный процент.
Доступные схемы перекредитования
Если просрочка уже сформировалась, банк откажет в перекредитовании. Иногда попадаются программы под высокие проценты, но их мало, а ставки близки к тем, которые устанавливают МКК. Обратите внимание и на дополнительные услуги — страховки и другие дополнительные опции значительно увеличат стоимость нового займа.
МФО тоже предоставляют услуги перекредитования. Вы можете обращаться в ту компанию, где уже открыты договора, или любую другую. Представители МФО понимают, что им выгоднее пойти на небольшие уступки и получить свою выгоду, чем остаться без ничего. По этой же причине для начала следует обращаться в микрофинансовую компанию, где открыт проблемный договор. Есть вероятность, что сотрудники рассмотрят возможность предоставления специальных условий, изменят график платежей, остановят начисление процентов. Несколько маленьких микрозаймов можно будет объединить в один большой, если заемщик отвечает требованиям конкретного кредитора.
Как сделать рефинансирование
Итак, есть три способа перекредитовать займ в:
Можете воспользоваться услугами специализированных порталов и подать заявку на рефинансирование онлайн. Это сэкономит ваше время, позволит получить быстрый ответ. Некоторые порталы предлагают услуги подбора оптимальной программы, но могут брать свой посреднический процент.
Стандартно услуга доступна лицам от 21-23 лет при наличии официального трудоустройства. Повысит шансы на одобрение заявки наличие поручителя.
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