МФО тоже предоставляют услуги перекредитования. Вы можете обращаться в ту компанию, где уже открыты договора, или любую другую. Представители МФО понимают, что им выгоднее пойти на небольшие уступки и получить свою выгоду, чем остаться без ничего. По этой же причине для начала следует обращаться в микрофинансовую компанию, где открыт проблемный договор. Есть вероятность, что сотрудники рассмотрят возможность предоставления специальных условий, изменят график платежей, остановят начисление процентов. Несколько маленьких микрозаймов можно будет объединить в один большой, если заемщик отвечает требованиям конкретного кредитора.