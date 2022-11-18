Со слов Камиля Хафизова, по состоянию на 12 октября «Цербер» в России, в частности в Свердловской области, выявлен не был, однако тестирования продолжаются. По данным Роспотребнадзора, Свердловская область находится на 4 месте среди всех субъектов РФ по количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию (по состоянию на 16 ноября текущего года). В регионе было проведено 10 125 786 тестов.