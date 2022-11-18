По всему миру на протяжении нескольких месяцев распространяется еще один вариант коронавируса — «Цербер». Он также, как и «Кентавр», является одной из мутировавших форм «Омикрона». Эксперты отмечают, что «Цербер» может стать причиной новой волны коронавируса.
В Россию новая коронавирусная инфекция добралась только в конце октября. О том, что были выявлены единичные случаи заболевания, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Цербер» — неофициальное название новой мутации штамма коронавируса «омикрон», которая была обнаружена в ряде стран Европы в сентябре (по данным некоторых изданий — в июле) текущего года. В медицинской среде болезнь именуется по-другому — BQ 1.1.
Ученые считают, что «цербер» будет распространяться быстрее предшественников ввиду своей «зубатости» — изменений в шиповидном белке, который служит для взаимодействия клетки и вируса, помогая последнему проникать в организм человека.
О том, что болезнь будет агрессивно перемещаться по миру, сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Эксперт подчеркнул, что распространение сублинии «омикрона» может стать причиной новой волны коронавируса в России, в том числе в Свердловской области, цитирует ученого ТАСС. Хафизов уточняет: большинство граждан уже болело «омикроном», из-за чего у людей сформировался необходимый иммунитет для противодействия тяжелым формам заболевания.
Народное название «цербер» подвариант «омикрона» получил из-за своего происхождения, вызванного мутацией.
Со слов гендиректора контрактно-исследовательской компании «КЭГ», к. м. с. Николая Крючкова, наименование вируса взято из античных легенд: Цербер — мифический трехголовый пёс, рожденный от союза Тифона и Ехидны, передает слова иммунолога издание Е1.
Аналогичным путем было выбрано разговорное «имя» другого субварианта «омикрона» — «Кентавра».
Первые симптомы заболевания человек замечает через 2-10 дней, когда заканчивается инкубационный период. Изменение состояния здоровья аналогичны с «Омикроном»: повышение температура до 38 градусов, озноб, боли в мышцах и голове, трудности дыхания, утрата вкусовых ощущений и запахов, диарея, выпадение волос, тошнота и рвота. При этом ключевой, отличительной особенностью «Цербера» является першение в горле, сообщил изданию «РостовГазета» анонимный доктор.
Отличие новой коронавирусной инфекции — в том, что при ней не развивается пневмония, так как инфекция не опускается в легкие. Несмотря на это, пациенты испытывают постковидный синдром: утомление, нарушения работы пищеварительного тракта и кашель. Симптоматика сохраняется в течение трех недель.
Наибольшую тревогу новая коронавирусная инфекция вызывает из-за скорости распространения. По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберта Ризванова, опасность «цербера» заключается в наличии новых мутаций в шиповидном белке, который помогает вирусу с легкостью проникать в человеческий организм.
Специалист добавил, что почти 17% антител становятся неэффективными к одной из мутаций шиповидного белка; другая способна обойти около 10%. Это делает полученный человеком иммунитет менее эффективным, сообщают «Известия».
Пока симптомы вызываемой «цербером» инфекции регистрируются как легкие, и болезнь проходит без тяжелых осложнений. Для людей и медиков процедура лечения кардинальным образом не изменится.
«Цербер», как и его предшественники, опасен лишь для некоторых лиц — пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Причина заключается в том, что болезни могут обостриться, а анамнез пополнится осложнениями.
Со слов Камиля Хафизова, по состоянию на 12 октября «Цербер» в России, в частности в Свердловской области, выявлен не был, однако тестирования продолжаются. По данным Роспотребнадзора, Свердловская область находится на 4 месте среди всех субъектов РФ по количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию (по состоянию на 16 ноября текущего года). В регионе было проведено 10 125 786 тестов.
Недавно представители медицинских организаций внесли COVID-19 в разряд сезонных заболеваний. На основании этого Академик Геннадий Онищенко в интервью «КП» дал несколько советов о том, как защититься от новой волны коронавирусной инфекции: