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Криминальному авторитету из Тагила грозит 15 лет колонии за статус «вор в законе»

Сегодня, 08:21
Фото: 1MI
Мужчине из Нижнего Тагила, который на протяжении 14 лет является обладателем высшего криминального звания «вор в законе», могут дать за это 15 лет тюремного срока.

Уже 14 лет мужчина является обладателем высшего криминального статуса «вор в законе». 17 ноября в Красноярском краевом суде прошло слушание по уголовному делу в отношении «вора в законе» из Нижнего Тагила Олега Сухочева по кличке Сухач. Дело на мужчину возбуждено за занятие высшего статуса в преступной иерархии.

Известно, что 2008 году мужчина был коронован криминальным авторитетом Япончиком и назначен «смотрящим» за Вагонкой. Через два года, после того, как он покусился на Деда Хасана Сухач, он переехал в Москву. Там его задержали и лишили свободы условно за хранение наркотика, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

По данным следствия, в 2009 году по заказу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, Сухача судили за рейдерство и организацию убийств. Он совершил попытку убийства курганского предпринимателя Михаила Краснова. 

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Ранее TagilCity.ru писали, что Сухач был правой рукой представителя хасановской банды на Урале. Он контролировал контрабандные поставки из Казахстана. Семь лет назад его приговорил к 22 годам тюрьмы.

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А весной этого года региональная прокуратура утвердила обвинение криминальному авторитету о занятии им высшего положения в преступной иерархии.

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По данным следствия, на протяжении 14 лет он имеет высший криминальный статус – «вор в законе».

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