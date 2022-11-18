Криминальному авторитету из Тагила грозит 15 лет колонии за статус «вор в законе»

Известно, что 2008 году мужчина был коронован криминальным авторитетом Япончиком и назначен «смотрящим» за Вагонкой. Через два года, после того, как он покусился на Деда Хасана Сухач, он переехал в Москву. Там его задержали и лишили свободы условно за хранение наркотика, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.