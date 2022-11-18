Криминальному авторитету из Тагила грозит 15 лет колонии за статус «вор в законе»

Уже 14 лет мужчина является обладателем высшего криминального статуса «вор в законе». 17 ноября в Красноярском краевом суде прошло слушание по уголовному делу в отношении «вора в законе» из Нижнего Тагила Олега Сухочева по кличке Сухач. Дело на мужчину возбуждено за занятие высшего статуса в преступной иерархии.
Известно, что 2008 году мужчина был коронован криминальным авторитетом Япончиком и назначен «смотрящим» за Вагонкой. Через два года, после того, как он покусился на Деда Хасана Сухач, он переехал в Москву. Там его задержали и лишили свободы условно за хранение наркотика, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.
По данным следствия, в 2009 году по заказу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, Сухача судили за рейдерство и организацию убийств. Он совершил попытку убийства курганского предпринимателя Михаила Краснова.
Ранее TagilCity.ru писали, что Сухач был правой рукой представителя хасановской банды на Урале. Он контролировал контрабандные поставки из Казахстана. Семь лет назад его приговорил к 22 годам тюрьмы.
А весной этого года региональная прокуратура утвердила обвинение криминальному авторитету о занятии им высшего положения в преступной иерархии.
По данным следствия, на протяжении 14 лет он имеет высший криминальный статус – «вор в законе».