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Мобилизованный житель Ирбита остался без выплат за октябрь

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
Житель Ирбита не получит выплаты за октябрь. Мужчина был мобилизован в сентябре.

Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. Он отметил, что, в соцсетях ему пришло множество жалоб на то, что мобилизованные не получили выплаты в размере 195 тысяч рублей.

Согласно рассказу Максима Иванова, одному жителю Ирбита, мобилизованному в сентябре, не заплатили вовсе. Об этом парламентарию рассказала его жена.

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По словам супруги, мобилизовали мужчину в сентябре, и почти сразу отправили на территорию ЛНР. В Минобороны ей сказали, что расчет начинается с момента приписки к части. А к части его приписали только 2 ноября.

Где он был месяц – не понятно. Зато понятно, что за октябрь ничего не получит, - добавил Максим Иванов.
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Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал, что все мобилизованные единовременно получат по 195 тысяч рублей в месяц. Соответствующий указ был подписан 3 ноября.

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