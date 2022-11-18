Мобилизованный житель Ирбита остался без выплат за октябрь

Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. Он отметил, что, в соцсетях ему пришло множество жалоб на то, что мобилизованные не получили выплаты в размере 195 тысяч рублей.
Согласно рассказу Максима Иванова, одному жителю Ирбита, мобилизованному в сентябре, не заплатили вовсе. Об этом парламентарию рассказала его жена.
По словам супруги, мобилизовали мужчину в сентябре, и почти сразу отправили на территорию ЛНР. В Минобороны ей сказали, что расчет начинается с момента приписки к части. А к части его приписали только 2 ноября.
Где он был месяц – не понятно. Зато понятно, что за октябрь ничего не получит, - добавил Максим Иванов.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал, что все мобилизованные единовременно получат по 195 тысяч рублей в месяц. Соответствующий указ был подписан 3 ноября.