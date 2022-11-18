На месте стройки детской многопрофильной больницы в Тагиле установят новый забор

Напомним, детскую многопрофильную больницу планируется построить в Нижнем Тагиле к 2025 году. Данное медицинское учреждение два раза начинали строить на Гальянке, сначала рядом с Муринскими прудами, а затем за госпиталем Тетюхина, однако не удавалось изыскать средства на объект. Весной глава города Владислав Пинаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о финансировании. Тот, в свою очередь, поручил Министерству здравоохранения РФ помочь со строительством.