На месте стройки детской многопрофильной больницы в Тагиле установят новый забор

Заказчиком тендера является ГКУ СО «УКС Свердловской области». На работы из областного бюджета выделено 2,3 миллиона рублей, они должны быть окончены к 19 декабря 2022 года.
Общая длина ограждения стройплощадки составляет 915 метров, из них 265 метров находятся в работоспособном состоянии. Остальную часть необходимо заменить.
Согласно техзаданию, подрядчик по периметру должен установить 228 металлических труб, затем ригели и обшить их 2-хметровым оцинкованным профнастилом. После этого строители огрунтуют металлические поверхности. При этом отмечается, что на объекте отсутствует электроснабжение.
Все используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, надлежащего качества, не иметь дефектов и быть сертифицированными. Гарантия на ограждение составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 23 ноября.
Напомним, детскую многопрофильную больницу планируется построить в Нижнем Тагиле к 2025 году. Данное медицинское учреждение два раза начинали строить на Гальянке, сначала рядом с Муринскими прудами, а затем за госпиталем Тетюхина, однако не удавалось изыскать средства на объект. Весной глава города Владислав Пинаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о финансировании. Тот, в свою очередь, поручил Министерству здравоохранения РФ помочь со строительством.