Национальный рекламный форум в Москве посетили 6 тысяч человек

Как отметили в оргкомитете, каждый день на площадку форума приходили более 3000 человек. За весь период мероприятия состоялось 36 сессий по ключевым вопросам и направлениям медиакоммуникационной отрасли. Кроме того, проводился ежедневный прямой эфир из главного зала, который посмотрели свыше 499 тысяч интернет-пользователей в соцсети VK и 45 тысяч - на Youtube. Помимо этого, для лиц, которые не смогли лично посетить площадки НРФ’6, доступны записи трансляций стратегических сессий, которые сохранены на индустриальном контент-портале ADPASS. Об этом пишет newsnn.ru.
Организаторы мероприятия подчеркивают, что антикризисный характер форума дал возможность направить внимание игроков отрасли на решения, позволяющие формировать новый вектор развития индустрии.
Как заявила заместитель руководителя ФАС России Карина Таукенова, первым делом необходимо уделить внимание актуализации федерального закона “О рекламе”, поскольку с момента его принятия прошло 27 лет. Но любые поправки необходимо обсуждать с бизнесом, чтобы они могли приносить пользу отрасли, добавила она.
По мнению президента АРИР Бориса Омельницкого, развитие рекламного бизнеса напрямую зависит от социально-экономической ситуации в стране, так как, по оценке Всемирного банка, Россию ожидает спад ВВП до 4,5%. Более того, в июне эта оценка аналитиков банка была хуже - 8,9%. Вместе с тем экономические сценарии, сделанные в марте нынешнего года, о возможном сокращении объемов рынка рекламы на 40-70% в 2022 году реализовались лишь в минимальной степени. В этой связи рекламные группы и игроки отрасли ожидают, что падение индустрии будет не таким драматичным, как казалось в начале года, добавил эксперт.
Как отметила Елена Кустова, Managing Partner Media Instinct Group, по итогам текущего года ожидается снижение отраслевых показателей на 18%.
По сведениям исполнительного директора по медиа Rambler&Co Андрея Цыпера, рынок цифровых коммуникаций может снизиться на 29%, но будущий год в оценках рынка все равно выглядит более позитивно.
Кроме того, в Media Instinct Group считают, что индустрия может продемонстрировать рост от 6 до 10%, а OMD OM Group считает, что рекламный рынок может превысить объемы 2020 года.