Национальный рекламный форум в Москве посетили 6 тысяч человек

По мнению президента АРИР Бориса Омельницкого, развитие рекламного бизнеса напрямую зависит от социально-экономической ситуации в стране, так как, по оценке Всемирного банка, Россию ожидает спад ВВП до 4,5%. Более того, в июне эта оценка аналитиков банка была хуже - 8,9%. Вместе с тем экономические сценарии, сделанные в марте нынешнего года, о возможном сокращении объемов рынка рекламы на 40-70% в 2022 году реализовались лишь в минимальной степени. В этой связи рекламные группы и игроки отрасли ожидают, что падение индустрии будет не таким драматичным, как казалось в начале года, добавил эксперт.