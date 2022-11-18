Названа сумма выплаты семьям погибших на Донбассе жителей Свердловской области

Напомним, ранее стало известно, что власти не разделяют граждан, которые принимают участие в спецоперации, на мобилизованных, добровольцев или контрактников. Поддержка оказывается всем семьям. При этом добровольцы были официально приравнены к военнослужащим, а мобилизованные — к контрактникам.