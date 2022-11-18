Названа сумма выплаты семьям погибших на Донбассе жителей Свердловской области

Граждане, которые получили увечья в ходе командировки, направленной на восстановление инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности населения в ДНР и ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, получат 150 тысяч рублей, сообщили в департаменте информационной политики.
Напомним, ранее стало известно, что власти не разделяют граждан, которые принимают участие в спецоперации, на мобилизованных, добровольцев или контрактников. Поддержка оказывается всем семьям. При этом добровольцы были официально приравнены к военнослужащим, а мобилизованные — к контрактникам.