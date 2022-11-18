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Названа сумма выплаты семьям погибших на Донбассе жителей Свердловской области

Сегодня, 11:13
Фото: 1MI
Семьи погибших в ДНР и ЛНР жителей Свердловской области получат 1,5 миллиона рублей. Также предусмотрена выплата в случае получения ранения.

Граждане, которые получили увечья в ходе командировки, направленной на восстановление инфраструктуры и обеспечение жизнедеятельности населения в ДНР и ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, получат 150 тысяч рублей, сообщили в департаменте информационной политики.

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Напомним, ранее стало известно, что власти не разделяют граждан, которые принимают участие в спецоперации, на мобилизованных, добровольцев или контрактников. Поддержка оказывается всем семьям. При этом добровольцы были официально приравнены к военнослужащим, а мобилизованные — к контрактникам.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Выплата#Военные#ДНР и ЛНР
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