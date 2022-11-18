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Паленый алкоголь и грязная посуда: экс-сотрудник — о баре Killfish в Екатеринбурге

Сегодня, 04:54
Фото: 1MI

Сотрудник бара Killfish в Екатеринбурге устроили скандал после увольнения

Бывшие сотрудники бара Killfish в Екатеринбурге «захватили» telegram-канал заведения и рассказал об антисанитарных условиях, выплатах «в минус» и паленом алкоголе.

Со слов работников, в баре царит антисанитария: пиво наливается из грязных кег, уборщица не моет стаканы (потому что не закупается моющее средство), а трудовые права работников повсеместно нарушаются: людям не выплачивают деньги, ссылаясь на непрописанную в договоре штрафную систему.

В общем, если идти по порядку, то раньше привозили алкоголь не в тарах пластиковых, а в нормальных бутылках, но без акциз. То есть условно ром на самом деле мог быть очень хороший, в отличии от того, что якобы мы наливаем. Но водку заказывали самую [плохую]. В общем, дело с переливанием — это любимое у Килфиша, — рассказывают экс-сотрудники, которые трудились в заведении в 2018 году.

Также бармены приложили фотографии масла из фритюра. С их слов, за ночь жир остывает, а после на нём снова готовят еду, «чтобы не было перерасхода». Люди опубликовали и снимки засаленного аппарата для приготовления картошки-фри.

Фото: Killfish | Екатеринбург
КилФишЛяндия забыла о том, что такое сервис, чистота и качество. Еще в период работы нашей команды люди не видели ни денег, ни добрых слов, ни поощрения от королевы Го-Лодухиной и ее фрейлины, были только штрафы, вычеты и громкий мат. После всех описанных событий в КилФишЛяндии текут реки технического спирта, растут цены, а качество алкоголя падает все ниже, — сообщают анонимные сотрудники в telegram-канале «Killfish | Екатеринбург».

В истории упомянули и некого бармена, которого увезли со смены в неизвестном направлении, потому что «Надежда решила, что мы воруем алкоголь и деньги из кассы». Мужчине обещали прострелить ногу, если тот не выдаст подельников кражи, пишут жители Екатеринбурга.

В известном баре Екатеринбурга палёный алкоголь разливали в брендовые бутылки
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Напомним, что в августе текущего года в ходе рейдов по барам столицы Свердловской области полицейские обнаружили паленый алкоголь в заведении Killfish на улице Вайнера, 9А. Спирт без маркировки разливался по бутылкам популярных брендов.

#Алкоголь#Жалоба#Ссора#Бар#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия
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