Паленый алкоголь и грязная посуда: экс-сотрудник — о баре Killfish в Екатеринбурге

Со слов работников, в баре царит антисанитария: пиво наливается из грязных кег, уборщица не моет стаканы (потому что не закупается моющее средство), а трудовые права работников повсеместно нарушаются: людям не выплачивают деньги, ссылаясь на непрописанную в договоре штрафную систему.
В общем, если идти по порядку, то раньше привозили алкоголь не в тарах пластиковых, а в нормальных бутылках, но без акциз. То есть условно ром на самом деле мог быть очень хороший, в отличии от того, что якобы мы наливаем. Но водку заказывали самую [плохую]. В общем, дело с переливанием — это любимое у Килфиша, — рассказывают экс-сотрудники, которые трудились в заведении в 2018 году.
Также бармены приложили фотографии масла из фритюра. С их слов, за ночь жир остывает, а после на нём снова готовят еду, «чтобы не было перерасхода». Люди опубликовали и снимки засаленного аппарата для приготовления картошки-фри.
КилФишЛяндия забыла о том, что такое сервис, чистота и качество. Еще в период работы нашей команды люди не видели ни денег, ни добрых слов, ни поощрения от королевы Го-Лодухиной и ее фрейлины, были только штрафы, вычеты и громкий мат. После всех описанных событий в КилФишЛяндии текут реки технического спирта, растут цены, а качество алкоголя падает все ниже, — сообщают анонимные сотрудники в telegram-канале «Killfish | Екатеринбург».
В истории упомянули и некого бармена, которого увезли со смены в неизвестном направлении, потому что «Надежда решила, что мы воруем алкоголь и деньги из кассы». Мужчине обещали прострелить ногу, если тот не выдаст подельников кражи, пишут жители Екатеринбурга.
Напомним, что в августе текущего года в ходе рейдов по барам столицы Свердловской области полицейские обнаружили паленый алкоголь в заведении Killfish на улице Вайнера, 9А. Спирт без маркировки разливался по бутылкам популярных брендов.