Память о погибшем на СВО жителе Красноуфимска увековечили в мраморе

Жизнь молодого человека 2001 года рождения связана с Красноуфимском: здесь он жил и учился. Педагоги отзывались о погибшем как о светлом человеке, полном добра, и хорошем товарище.
Смерть настигла Павла в зоне боев: военнослужащий в числе первых увидел врага и начал вести по нему огонь. Таким образом, свердловчанину удалось спасти сослуживцев, однако выжить самому не удалось. Указом президента РФ Владимира Путина красноуфимца наградили Орденом Мужества. Посмертно.
18 ноября на территории многопрофильного техникума увековечили память о соотечественнике, проходившем обучение в сузе. Теперь имя война останется со студентами навсегда, сообщает глава ГО Красноуфимска Михаил Конев.