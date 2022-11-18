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Память о погибшем на СВО жителе Красноуфимска увековечили в мраморе

Сегодня, 15:18
Фото: Михаил Конев "ВКонтакте"

Мемориальную доску открыли погибшему на СВО жителю Красноуфимска

Павлу Шулепину, погибшему на территории СВО выпускнику КМТ Красноуфимска, открыли мемориальную доску в местном колледже. Торжественная церемония состоялась 18 ноября.

Жизнь молодого человека 2001 года рождения связана с Красноуфимском: здесь он жил и учился. Педагоги отзывались о погибшем как о светлом человеке, полном добра, и хорошем товарище.

Фото: Михаил Конев "ВКонтакте"

Смерть настигла Павла в зоне боев: военнослужащий в числе первых увидел врага и начал вести по нему огонь. Таким образом, свердловчанину удалось спасти сослуживцев, однако выжить самому не удалось. Указом президента РФ Владимира Путина красноуфимца наградили Орденом Мужества. Посмертно.

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18 ноября на территории многопрофильного техникума увековечили память о соотечественнике, проходившем обучение в сузе. Теперь имя война останется со студентами навсегда, сообщает глава ГО Красноуфимска Михаил Конев.

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