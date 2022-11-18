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Пенсионерка получила тяжелое отравление во время пожара в квартире под Нижним Тагилом

Сегодня, 06:50
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пенсионерка из села Николо-Павловское под Нижним Тагилом отравилась дымом, который появился в результате пожара в ее квартире. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Происшествие случилось вечером 17 ноября. На улице Тепличная в селе под Нижним Тагилом загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома. В результате хозяйка жилища получила отравление.

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Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В квартире повреждено домашнее имущество. Предполагаемой причиной считается неосторожное обращение с огнем. Виновные на данный момент устанавливаются. Также определяется полученный ущерб.

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В тушении возгорания участвовали четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В результате из дома с помощью лестниц и специальных защитных устройств были эвакуированы шесть человек.

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По факту происшествия дознавателями проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Пожар#Пострадавшие#Пенсионеры
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