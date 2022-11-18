Пенсионерка получила тяжелое отравление во время пожара в квартире под Нижним Тагилом

Происшествие случилось вечером 17 ноября. На улице Тепличная в селе под Нижним Тагилом загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома. В результате хозяйка жилища получила отравление.
Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В квартире повреждено домашнее имущество. Предполагаемой причиной считается неосторожное обращение с огнем. Виновные на данный момент устанавливаются. Также определяется полученный ущерб.
В тушении возгорания участвовали четыре единицы техники и 13 человек личного состава. В результате из дома с помощью лестниц и специальных защитных устройств были эвакуированы шесть человек.
По факту происшествия дознавателями проводится проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются.