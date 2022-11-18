Плата за ЖКХ вырастет в Свердловской области с 1 декабря

Напомним, индексация тарифов была перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Благодаря этому решению, правительство планирует сохранить работоспособность ресурсников. Кроме того, в ближайшие 1,5 года индексацию больше проводить не планируется. Он будет по плану только 1 июля 2024 года.