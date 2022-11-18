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Плата за ЖКХ вырастет в Свердловской области с 1 декабря

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI
Плата за коммунальные услуги вырастет в Свердловской области с 1 декабря. Изменения коснутся воды, электроэнергии, отопления, газа и твердых коммунальных отходов. Максимальный уровень индексации составил 9%, заявляли в Минэконом развития РФ.

Окончательное решение о том, насколько будет увеличена плата, принимает правительство Свердловской области.

По данным Минэкономразвития, рост регулируемых тарифов сдерживался долго. В последние два года индексация осуществлялась до 2 раз ниже инфляции. Это позволяло сделать индексацию контролируемой и плавной.

Напомним, индексация тарифов была перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Благодаря этому решению, правительство планирует сохранить работоспособность ресурсников. Кроме того, в ближайшие 1,5 года индексацию больше проводить не планируется. Он будет по плану только 1 июля 2024 года.

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#Ирина Кирилова#Общество#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Нижний Тагил#Жкх#Коммунальные услуги#Платежи
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