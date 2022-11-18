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Прием заявок на VIII Национальную премию РАПК завершается

Сегодня, 19:27
Фото: pxhere.com
Кампания по приему заявок для участия в ежегодной Национальной премии “Выбор” Российской ассоциации политических консультантов завершится 20 ноября.

Заявку на участие можно подать на сайте премии: http://premia-rapc.ru.

 

В 2016 году главную российскую профессиональную премию в области политического консалтинга и избирательных технологий вручили впервые. Цель учреждения премии – выявлять и поощрять профессионалов в сфере политического консалтинга и избирательных технологий. В 13 номинациях определят самые успешные практики 2022 года. По традиции наиболее популярны номинации “Лучшая линейка АПМ в Интернете”, “Лучшее событие компании”, “Лучший публичный аналитический доклад”, “Лучший интернет-сайт, личная страница в соцсетях или электоральный аккаунт кандидата (партии)”, “Новые инструменты избирательной кампании”. Об этом пишет newia.ru.

 

“Премия дает возможность не только заявить о себе как о высокопрофессиональном специалисте, но и посмотреть уровень и качество работы других коллег по цеху. Это то событие, которое формирует профессиональную среду, стандарты и выявляет лучшие практики”, – подчеркнул вице-президент РАПК Алексей Куртов.

 

По заявлению политического юриста, одного из учредителей РАПК Олега Молчанова, Российская ассоциация политических консультантов – одно из ведущих профессиональных объединений специалистов “политических” профессий. Прежде всего, отметил он, это те профессионалы, которые не выступают по ТВ, не афишируют свою деятельность, а стараются оставаться за кадром. 

 

“Непубличная политика играет значительную роль в принятии тех или иных решений. Непубличность действий политконсультантов, политтехнологов неизбежно приводит к необходимости обмена опытом в узком кругу “своих”. Потому что зачастую специалисты, работающие на одной кампании, не знают, что делают коллеги на другой территории”, – сказал он, добавив, что премия РАПК существует именно для такого обмена опытом.

 

Торжественную церемонию награждения и чествования победителей проведут 8 декабря 2022 года в Центре международной торговли в Москве.

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