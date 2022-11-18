Пририсовавший глаза картине охранник «Ельцин-центра» в Екатеринбурге оправдан

Во время судебного процесса специалист, которого пригласила одна из сторон прений, рассказал, что Александр Васильев не совершал умышленный акт вандализма. Его действия расценили как вмешательство в картину с нанесением ущерба. При этом обезображено полотно Анны Лепорской, воспитанницы Казимира Малевича, не было.