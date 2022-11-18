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Пририсовавший глаза картине охранник «Ельцин-центра» в Екатеринбурге оправдан

Сегодня, 06:59
Фото: 1MI
Суд постановил оправдать охранника «Ельцин-центра» в Екатеринбурге, потому что в действиях мужчины не прослеживался состав преступления. Решение вынес Верх-Исетский районный суд.
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Судья снял с мужчины все обвинения и необходимость нахождения в принудительном порядке у врача, лечащего психические расстройства, а также оставил за оправданным право на возмещение вреда.

Апелляционная инстанция заметила недостаток улик, на основании которых можно было бы обвинить охранника в вандализме, сообщает ТАСС.

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Во время судебного процесса специалист, которого пригласила одна из сторон прений, рассказал, что Александр Васильев не совершал умышленный акт вандализма. Его действия расценили как вмешательство в картину с нанесением ущерба. При этом обезображено полотно Анны Лепорской, воспитанницы Казимира Малевича, не было.

Дело о вандализме возбудили в конце предыдущего года. Причиной стали действия Васильева: мужчина изобразил ручкой глаза персонажам картины «Три фигуры». Работа охранника нанесла Третьяковской галерее, собственностью которой является полотно, ущерб в 250 тысяч рублей. Расходы возместил страховой фонд.

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Напомним, что в результате обвинительного приговора Александру Васильеву вынесли постановление о прохождении 180 часов обязательных работ, терапии в психиатрической клинике.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Суд#Обвинение#Оправдание#Картина#Третьяковская галерея#Криминал
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