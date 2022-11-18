Пририсовавший глаза картине охранник «Ельцин-центра» в Екатеринбурге оправдан

Судья снял с мужчины все обвинения и необходимость нахождения в принудительном порядке у врача, лечащего психические расстройства, а также оставил за оправданным право на возмещение вреда.
Апелляционная инстанция заметила недостаток улик, на основании которых можно было бы обвинить охранника в вандализме, сообщает ТАСС.
Во время судебного процесса специалист, которого пригласила одна из сторон прений, рассказал, что Александр Васильев не совершал умышленный акт вандализма. Его действия расценили как вмешательство в картину с нанесением ущерба. При этом обезображено полотно Анны Лепорской, воспитанницы Казимира Малевича, не было.
Дело о вандализме возбудили в конце предыдущего года. Причиной стали действия Васильева: мужчина изобразил ручкой глаза персонажам картины «Три фигуры». Работа охранника нанесла Третьяковской галерее, собственностью которой является полотно, ущерб в 250 тысяч рублей. Расходы возместил страховой фонд.
Напомним, что в результате обвинительного приговора Александру Васильеву вынесли постановление о прохождении 180 часов обязательных работ, терапии в психиатрической клинике.