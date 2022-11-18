Продавцы и уборщики стали самыми востребованными в Нижнем Тагиле

Рейтинг был составлен Центром занятости Нижнего Тагила. В ТОП-5 вошли:
Также в Нижнем Тагиле в рейтинг вошли следующие вакансии: водитель автомобиля (30 тысяч рублей); повар (24 тысячи рублей); электромонтер (31 тысяча рублей); оператор станков (37 тысяч рублей); электросварщик ручной сварки (38 тысяч рублей); электросварщик на автоматических машинах (46 тысяч рублей).
В перечень входит еще десяток профессий. Самые оплачиваемые среди них – электросварщик на автоматических машинах, слесарь по сборке металлоконструкций (42 тысячи рублей), инженер-технолог (44 тысячи рублей) и электросварщик (41 тысяча рублей).
Заработные платы других специалистов не превышают 40 тысяч рублей. Самая низкооплачиваемая работа у уборщиков, кухонных рабочих (18 тысяч рублей) и мойщиков посуды (19 тысяч рублей).
Известно, что численность безработных граждан, состоящих на учете в центре занятости, составляет 834 человека, в том числе это жители Нижнего Тагила – 722 человека; Горноуральского городского округа – 112 человек.
Коэффициент напряженности составил 0,32 незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию, в том числе 0,25 безработных граждан, претендующих на одну вакансию.