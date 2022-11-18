Продавцы и уборщики стали самыми востребованными в Нижнем Тагиле

Также в Нижнем Тагиле в рейтинг вошли следующие вакансии: водитель автомобиля (30 тысяч рублей); повар (24 тысячи рублей); электромонтер (31 тысяча рублей); оператор станков (37 тысяч рублей); электросварщик ручной сварки (38 тысяч рублей); электросварщик на автоматических машинах (46 тысяч рублей).