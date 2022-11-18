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Развалины исчезли с карты Нижнего Тагила. Снесены 13 домов

Сегодня, 15:59
Фото: 1MI

13 аварийных домов снесли в Нижнем Тагиле

Аварийные жилые дома по 13 адресам снесены в Нижнем Тагиле и пригороде. Ряд многоквартирных построек исчез с городской карты в результате исполнения муниципальных контрактов.
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По данным Городского хозяйства администрации Нижнего Тагила, людей переселили из домов по адресам:

  • Чаплыгина, 1;
  • Весенняя, 56;
  • Быкова, 30;
  • Носова, 30;
  • Высокогорская, 54 и 60;
  • переулок Станционный, 8;
  • Константина Пылаева, 41;
  • Кирова, 27 и Дунайской, 13.

Бетонные плиты вместо аварийных многоэтажек остались и в поселке Уралец (на улице Трудовой, 32 и 8 Марта, 5) и в Канаве (на Сосновой, 1).

Город очистился от развалин, — сообщает горхозяйство Нижнего Тагила.

На фотографиях место, где ранее стоял многоквартирный дом по улице Быкова, 30.

Фото: Городское хозяйство администрации Нижнего Тагила
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Напомним, что на улице Советская, 33 в Нижнем Тагиле стоит полузаброшенный дом: первый этаж здания пустует из-за того, что «собственник пропал». Тагильчане боятся за свою жизнь из-за того, что пространство заполонили маргинальные элементы.

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#Город#Нижний Тагил#Аварийное жилье#Аварийное состояние#Снос#Анна Варнакина
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