Развалины исчезли с карты Нижнего Тагила. Снесены 13 домов

По данным Городского хозяйства администрации Нижнего Тагила, людей переселили из домов по адресам:
Бетонные плиты вместо аварийных многоэтажек остались и в поселке Уралец (на улице Трудовой, 32 и 8 Марта, 5) и в Канаве (на Сосновой, 1).
Город очистился от развалин, — сообщает горхозяйство Нижнего Тагила.
На фотографиях место, где ранее стоял многоквартирный дом по улице Быкова, 30.
Напомним, что на улице Советская, 33 в Нижнем Тагиле стоит полузаброшенный дом: первый этаж здания пустует из-за того, что «собственник пропал». Тагильчане боятся за свою жизнь из-за того, что пространство заполонили маргинальные элементы.