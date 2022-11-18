Развалины исчезли с карты Нижнего Тагила. Снесены 13 домов

Напомним, что на улице Советская, 33 в Нижнем Тагиле стоит полузаброшенный дом: первый этаж здания пустует из-за того, что «собственник пропал». Тагильчане боятся за свою жизнь из-за того, что пространство заполонили маргинальные элементы.