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Ресурсники Нижнего Тагила приступили к освоению начальной военной подготовки

Сегодня, 08:28
Фото: TagilCity.ru
Сотрудников «Водоканал-НТ» Нижнего Тагила научили распознавать взрывные устройства и ликвидировать угрозы терроризма и криминала. Что делать при нападении грабителя на улице, как распознать колумбайн и чем граната-лепесток отличается от РГД-5, узнала и редакция TagilCity.ru.

Ликбез по антитеррористической безопасности и начальной военной подготовке в компании «Водоканал-НТ» провел участник второй чеченской кампании, ветеран МВД Андрей Малинин. Обучение для сотрудников состоит из двух частей. 15 и 16 ноября ресурсники освоили теорию, через неделю им предстоит отработать практические навыки, в том числе военные.

Решение провести цикл занятий по тактической медицинской подготовке, практическим действиям в случае ЧС и начальной военной подготовке для сотрудников предприятия продиктовано сигналами текущего времени. Согласно указу президента, в Свердловской области с 19 октября веден базовый уровень готовности. На предприятии проводятся все необходимые мероприятия с военнообязанными, — объяснили цель обучения в компании «Водоканал-НТ». 
Фото: компания "Водоканал-НТ"

16 ноября обучение работников компании началось с мер предосторожности в мирное время. Андрей Малинин рассказал, какие действия предпринять при нападении уличного грабителя, как распознать разведку массового стрелка в учебных заведениях и почему не стоит ввязываться в драки. Теоретические сведения ветеран МВД подкреплял реальными историями из личного опыта. Жизнь, отметил он, превыше дамской сумочки с документами. Зачастую жертва уличного вора, с его слов, пытается не расставаться со своим имуществом — в итоге лишается здоровья.

Часть преступлений, по мнению Андрея Малинина, можно предотвратить. Например, массовый расстрел в учебных заведениях России. Потенциальный преступник заранее наведывается в школу или вуз, а друзья или родственники, по данным последних трагедий, знали о подготовке преступлений из соцсетей или фраз стрелков. Спасение десятка человеческих жизнь иногда зависит от одного телефонного звонка.

От нас всех многое зависит. Я всегда говорю, например, школьникам: телефон нужен для связи с родителями и вызова экстренных служб, потом только для развлечений, — отметил Андрей Малинин.
Сотрудники "Водоканал-НТ" на обучении по начальной военной подготовкеСотрудники "Водоканал-НТ" на обучении по начальной военной подготовке
Муляжи гранат и взрывного устройстваМуляжи гранат и взрывного устройства
Тепловизионный прицел Тепловизионный прицел
Сотрудники "Водоканал-НТ" на обучении по начальной военной подготовке
Фото: TagilCity.ru

По мнению специалиста, последние геополитические события должны отразиться на базовых знаниях каждого человека. Курс военной подготовки, со слов инструктора, необходимо пройти как рядовым гражданам, так и школьникам. Введение в военную науку для сотрудников «Водоканал-НТ» началось с формирования умения распознавать виды взрывных устройств и боевых гранат. Какие задачи у РГД-5, как ранит знаменитый «лепесток», чем опасны РГО, РГН и РГД — объяснил боец.

Первые задачи, если вы обнаружили похожий на гранату предмет, — отойти подальше, на расстояние более 200 метров, и вызвать экстренные службы, — резюмировал инструктор.
В руках у Малинина - граната "лепесток"В руках у Малинина - граната "лепесток"
Инструктор рассказывает о гранатах РГД-5 и Ф-1Инструктор рассказывает о гранатах РГД-5 и Ф-1
Гранаты РГН и РГДГранаты РГН и РГД
В руках у Малинина - граната "лепесток"
Фото: TagilCity.ru

Андрей Малинин за время службы в органах внутренних дел прошел вторую чеченскую кампанию. Сейчас занимается патриотическим воспитанием молодежи в Тагилстроевском доме детского творчества. Является руководителем нижнетагильского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» и членом совета при полиции Нижнего Тагила, возглавляет городское подразделение совета ветеранов Росгвардии УрФО. 

Мы работаем с разными организациями — от детских садов до воинских частей. Основная цель — обучить личной безопасности, алгоритму действий при возникновении чрезвычайных ситуаций различного рода, — сказал Андрей Малинин.
Андрей Малинин
Фото: TagilCity.ru

«Водоканал-НТ» систематически проводит теоретические и практические занятия по антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. Так, в начале августа сотрудники совместно со взрывотехниками ОМОН отработали алгоритм действий при «минировании» Западных очистных сооружений.

«Бомба» на очистных сооружениях: антитеррористическое учение прошло в Нижнем Тагиле
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