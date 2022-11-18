Ресурсники Нижнего Тагила приступили к освоению начальной военной подготовки

16 ноября обучение работников компании началось с мер предосторожности в мирное время. Андрей Малинин рассказал, какие действия предпринять при нападении уличного грабителя, как распознать разведку массового стрелка в учебных заведениях и почему не стоит ввязываться в драки. Теоретические сведения ветеран МВД подкреплял реальными историями из личного опыта. Жизнь, отметил он, превыше дамской сумочки с документами. Зачастую жертва уличного вора, с его слов, пытается не расставаться со своим имуществом — в итоге лишается здоровья.