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Рост заболевших ОРВИ и COVID-19 замечен в Свердловской области

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI
В Свердловской области начался эпидсезон по заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора сейчас в регионе замечен рост заболеваемости. Здесь добавили, что сейчас активны вирусы гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B, сообщают «Новые известия».

В ведомстве добавили, что от вышеуказанных болезней важно делать прививки.

В целом, подъем заболеваемости коронавирусом сейчас отмечается в 20 регионах России. Например, в Москве рост замечен на 30,9%, в Московской области - на 4,3%. Увеличилось и число внебольничных пневмоний.

Коронавирус в Свердловской области перешел в разряд сезонных заболеваний
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Также отмечен рост заболеваемости новым штаммом «Цербер». А за последние сутки в России было зафиксировано 5,5 тысячи новых случаев заболеваемости коронавирусом.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Здоровье#Медицина#Вирус#ОРВИ
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