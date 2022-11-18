Рост заболевших ОРВИ и COVID-19 замечен в Свердловской области

По данным Роспотребнадзора сейчас в регионе замечен рост заболеваемости. Здесь добавили, что сейчас активны вирусы гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B, сообщают «Новые известия».
В ведомстве добавили, что от вышеуказанных болезней важно делать прививки.
В целом, подъем заболеваемости коронавирусом сейчас отмечается в 20 регионах России. Например, в Москве рост замечен на 30,9%, в Московской области - на 4,3%. Увеличилось и число внебольничных пневмоний.
Также отмечен рост заболеваемости новым штаммом «Цербер». А за последние сутки в России было зафиксировано 5,5 тысячи новых случаев заболеваемости коронавирусом.