Семьи мобилизованных могут вне очереди пройти диспансеризацию в Нижнем Тагиле

С 11 ноября текущего года члены семей мобилизованных могут без очереди пройти диспансеризацию (в том числе углубленную после болезни COVID-19) в государственных медицинских учреждениях Нижнего Тагила и Свердловской области.

Сюжет Частичная мобилизация в России