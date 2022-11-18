Семьи мобилизованных могут вне очереди пройти диспансеризацию в Нижнем Тагиле

В рамках мер, направленных на поддержку семей мобилизованных, вышел приказ Минздрава Свердловской области от 11.10.2022 № 03-01-82/20748. Согласно документу, семьи попавших под частичную мобилизацию уральцев могут «в приоритетном порядке» проходить медицинские осмотры.
Пройти диспансеризацию у врачей в Нижнем Тагиле можно в Городской больнице № 1. По вопросам обследования нужно звонить по номеру +7 (3435) 38-44-83 (добавочный 1701).
Для прохождения медицинского осмотра при себе необходимо иметь документы: паспорт, полис и СНИЛС.