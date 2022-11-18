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Семьи мобилизованных могут вне очереди пройти диспансеризацию в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:36
Фото: 1MI
С 11 ноября текущего года члены семей мобилизованных могут без очереди пройти диспансеризацию (в том числе углубленную после болезни COVID-19) в государственных медицинских учреждениях Нижнего Тагила и Свердловской области.
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В рамках мер, направленных на поддержку семей мобилизованных, вышел приказ Минздрава Свердловской области от 11.10.2022 № 03-01-82/20748. Согласно документу, семьи попавших под частичную мобилизацию уральцев могут «в приоритетном порядке» проходить медицинские осмотры.

Пройти диспансеризацию у врачей в Нижнем Тагиле можно в Городской больнице № 1. По вопросам обследования нужно звонить по номеру +7 (3435) 38-44-83 (добавочный 1701).

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Для прохождения медицинского осмотра при себе необходимо иметь документы: паспорт, полис и СНИЛС.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#Частичная мобилизация в России#Медицина#Диспансеризация#Больница
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