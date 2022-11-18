TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стала известна причина коммунальной аварии на ГГМ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:19
Фото: компания "Водоканал-НТ"
Ресурсоснабжающая организация «Водоканал-НТ» выяснила причину прорыва резервного трубопровода на улице Аганичева в Нижнем Тагиле.

Предварительная причина коммунальной аварии, из-за которой в части домов на Гальянке снизили напор воды, — повышенная нагрузка на сеть водоснабжения, погодные условия и движение почвы. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в компании «Водоканал-НТ».

Предварительная причина порыва водопровода — повышенная гидравлическая нагрузка на водопровод в связке с пониженными температурами и подвижками земли. Водопровод с мая работает на превышенном давлении для обеспечения ГГМ, — отметили ресурсники. 

Со слов специалистов, давление в резервной трубе повысили из-за поломки магистрального водопровода, питающего часть Гальянки, при строительстве моста через Тагильский пруд.

Сейчас на месте прорыва ведутся ремонтные работы: специалисты раскопали аварийный участок и меняют часть трубопровода. Восстановить напор воды компания планирует к концу дня, 18 ноября. Отключения водоснабжения, несмотря на отсутствие основного водопровода, удалось избежать, отметили в компании «Водоканал-НТ».

Напор воды на ГГМ в Тагиле снижен из-за аварии на трубопроводе
Узнать подробнее

Напомним, 17 ноября на улице Аганичева прорвало трубопровод диметром 600 мм. Это резервная сеть для водоснабжения части домов на Гальянке — основной водопровод диаметром 1000 мм был поврежден при строительстве моста через Тагильский пруд. Участок, по выводам ресурсников, не подлежит восстановлению. 

Несколько районов в Тагиле остались без холодной воды из-за несогласованных работ
Узнать подробнее
Читайте также:
Напор воды на ГГМ в Тагиле снижен из-за аварии на трубопроводеСвердловский пенсионер вырвал трубу в знак протеста и оставил без воды половину домаБез горячей воды после аварии остались жители Екатеринбурга
#Ульяна Савина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество#Водоканал-НТ#Прорыв#Коммунальная авария#Гальянка
Подпишитесь
Съеденный голубь, общаги и разводы: участковый рассказал о работе в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:39
Иванов о военкоме Нижнего Тагила: «На своем ли месте этот товарищ?»
Вчера, 17:28
Диоксид азота превысил норму в четыре раза при замерах воздуха в Тагиле 17 ноября
Вчера, 18:28
Гардеробщик отсудил у УВЗ в Нижнем Тагиле более 2 млн рублей за травму руки
Вчера, 17:04
«Меня открытым текстом послали»: цыгане украли кальян у самозанятой в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:22
Какая температура воздуха станет причиной отмены занятий в школах Нижнего Тагила
Вчера, 22:34