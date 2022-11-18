Стала известна причина коммунальной аварии на ГГМ в Нижнем Тагиле

Предварительная причина коммунальной аварии, из-за которой в части домов на Гальянке снизили напор воды, — повышенная нагрузка на сеть водоснабжения, погодные условия и движение почвы. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в компании «Водоканал-НТ».
Предварительная причина порыва водопровода — повышенная гидравлическая нагрузка на водопровод в связке с пониженными температурами и подвижками земли. Водопровод с мая работает на превышенном давлении для обеспечения ГГМ, — отметили ресурсники.
Со слов специалистов, давление в резервной трубе повысили из-за поломки магистрального водопровода, питающего часть Гальянки, при строительстве моста через Тагильский пруд.
Сейчас на месте прорыва ведутся ремонтные работы: специалисты раскопали аварийный участок и меняют часть трубопровода. Восстановить напор воды компания планирует к концу дня, 18 ноября. Отключения водоснабжения, несмотря на отсутствие основного водопровода, удалось избежать, отметили в компании «Водоканал-НТ».
Напомним, 17 ноября на улице Аганичева прорвало трубопровод диметром 600 мм. Это резервная сеть для водоснабжения части домов на Гальянке — основной водопровод диаметром 1000 мм был поврежден при строительстве моста через Тагильский пруд. Участок, по выводам ресурсников, не подлежит восстановлению.