Стала известна причина коммунальной аварии на ГГМ в Нижнем Тагиле

Напомним, 17 ноября на улице Аганичева прорвало трубопровод диметром 600 мм. Это резервная сеть для водоснабжения части домов на Гальянке — основной водопровод диаметром 1000 мм был поврежден при строительстве моста через Тагильский пруд. Участок, по выводам ресурсников, не подлежит восстановлению.