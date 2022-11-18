Свердловский фонд капремонта отсудил 7 млн рублей у ВТБ за невыплаченные проценты

Суд пришел к выводу, что с помощью дополнительного соглашения банк поменял изначальные условия договора. Такое изменение суд посчитал произвольным и встал на сторону фонда капитального ремонта. Согласно постановлению, ВТБ обязан выплатить фонду 7 млн рублей в качестве процентов за период с 10 февраля по 1 марта 2022 года. Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано.