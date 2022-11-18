Свердловский фонд капремонта отсудил 7 млн рублей у ВТБ за невыплаченные проценты

Договор на открытие счета между банком и фондом был заключен по результатам открытого конкурса. Одним из его условий была возможность начисления и выплата процентов на неснижаемый остаток денежных средств. По договору он составил 1,5 млрд рублей сроком на 61 день по ставке 7,91% годовых.
Однако 1 марта 2022 года по инициативе фонда сделка с ВТБ была досрочно расторгнута, но банк проценты по договору не начислил. Это и стало причиной обращения фонда капитального ремонта в Арбитражный суд Свердловской области.
Ответчик исковые требования не признал и заявил, что по условиям договора, при досрочном его расторжении, банк не выплачивает проценты на неснижаемый остаток. Но именно это условие открытого конкурса было одним из ключевых при выборе фондом кредитной организации для открытия счета.
Согласно мотивации истца условие договора о начислении процентов при расторжении Соглашения о НСО является существенным для Фонда, поскольку оно направлено на получение максимальной выгоды от использования фондов капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области. Полученные проценты не являются доходами Фонда, они являются частью фондов капитального ремонта домов и учитываются, и распределяются в фонды домов пропорционально размещенным суммам, — говорится в судебном определении.
Такое условие договора направлено на максимальное финансовое обеспечение интересов собственников помещений МКД. Оно было прописано в условиях конкурса и имело весомое значение при определении цены на торгах, то есть банк знал содержание будущего договора и о наличии данного условия.
После заключения основного договора с фондом банк также подписал дополнительное соглашение о порядке начисления и выплаты процентов. Согласно ему, при досрочном расторжении особые условия для начисления процентов на неснижаемый остаток отменяются и они начисляются за весь период по общим правилам.
Суд пришел к выводу, что с помощью дополнительного соглашения банк поменял изначальные условия договора. Такое изменение суд посчитал произвольным и встал на сторону фонда капитального ремонта. Согласно постановлению, ВТБ обязан выплатить фонду 7 млн рублей в качестве процентов за период с 10 февраля по 1 марта 2022 года. Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано.