Труп ветерана чеченских войн найден в подвале дома в Березовском

Напомним, в августе 2022 года в Нижнем Тагиле в подвале одного из домов был найден прибитый гвоздями к полу труп мужчины. Предварительно установлено, что убийца мог заранее прибить к полу погибшего, чтобы было его удобнее спустить по лестнице. После этого подвал был наполнен водой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за убийство.