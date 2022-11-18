Труп ветерана чеченских войн найден в подвале дома в Березовском

Человек уснул в подвале. Там он один провел всю ночь. Утром он был обнаружен в подтеках крови, голова разбита, а само тело уже холодное, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. По его словам, скончавшимся оказался ветеран чеченских войн, который зашел переночевать.
Информацию о случившемся подтвердили в СК по Свердловской области. Там отметили, что по данному факту уже проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что погибшему было 42 года.
Напомним, в августе 2022 года в Нижнем Тагиле в подвале одного из домов был найден прибитый гвоздями к полу труп мужчины. Предварительно установлено, что убийца мог заранее прибить к полу погибшего, чтобы было его удобнее спустить по лестнице. После этого подвал был наполнен водой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за убийство.