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Ушел по контракту: переставшего выходить на связь родственника ищут тагильчане

Сегодня, 13:49
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила ушел служить по контракту и пропал

19-летнего Андрея Усольцева, проходившего срочную службу в военной части 20003 в Кытлыме, разыскивают родственники в Нижнем Тагиле.

По словам Дениса, дяди Андрея, племянник был призван в октябре 2021 года, а в августе 2022 подписал контракт и должен был продолжить военную службу во Владимирской области в городе Лиски.

В последний раз Андрей выходил на связь в конце августа, а затем пропал. Мы нигде не можем получить информацию о том, где он находится, — рассказал Денис журналисту TagilCity.ru.
Фото: Денис Болотов

Он отметил, что родственники неоднократно и безрезультатно обращались в различные ведомства: два раза отправляли запросы в военкомат, запрашивали информацию у замполитов в части, где Андрей проходил срочную службу, писали в военную прокуратуру.

Один раз нам удалось дозвониться до горячей линии, открытой в связи с мобилизацией. Там ответили, что в «плохих» списках его нет. Еще был звонок с Кытлыма бабушке Андрея, у нее интересовались, может она знает, где внук, — пояснил тагильчанин.
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