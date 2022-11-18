Ушел по контракту: переставшего выходить на связь родственника ищут тагильчане

По словам Дениса, дяди Андрея, племянник был призван в октябре 2021 года, а в августе 2022 подписал контракт и должен был продолжить военную службу во Владимирской области в городе Лиски.
В последний раз Андрей выходил на связь в конце августа, а затем пропал. Мы нигде не можем получить информацию о том, где он находится, — рассказал Денис журналисту TagilCity.ru.
Он отметил, что родственники неоднократно и безрезультатно обращались в различные ведомства: два раза отправляли запросы в военкомат, запрашивали информацию у замполитов в части, где Андрей проходил срочную службу, писали в военную прокуратуру.
Один раз нам удалось дозвониться до горячей линии, открытой в связи с мобилизацией. Там ответили, что в «плохих» списках его нет. Еще был звонок с Кытлыма бабушке Андрея, у нее интересовались, может она знает, где внук, — пояснил тагильчанин.