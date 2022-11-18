В Нижнем Тагиле на Вые открылась детская поликлиника после капитального ремонта

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров, председатель Нижнетагильской городской Думы Вадим Раудштейн, представитель министерства здравоохранения Свердловской области Ксения Петина, главный врач детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Состояние детских медицинских учреждений имеет важное значение. Приходя в поликлинику, ребенок должен испытывать позитивные эмоции и не чувствовать страха. Радует, что сегодня создаются такие комфортные и благоприятные условия для детей и их родителей, — сказал Валерий Суров.
Он поздравил коллектив поликлиники с открытием и выразил надежду, что модернизация лечебных учреждений будет продолжаться.
По данным специалиста отдела организации медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения Свердловской области Ксении Петиной, еще несколько учреждений Нижнего Тагила включены в программу модернизации. Их обновление планируется до 2025 года.
Главврач детской городской больницы Дмитрий Клейменов поблагодарил министерство здравоохранения и руководство города, а также депутатов и подрядчиков за ремонт. Он отметил, что в планах теперь ремонт поликлиники на улице Окунева, а на ГГМ в начале 2023 года откроется обновленное учреждение на улице Победы.
Напомним, в ходе ремонта поликлиники на Вые в Нижнем Тагиле были заменены двери и окна, система водоснабжения и электрика. На первом этаже здания проведена полная перепланировка. Также отремонтированы фасад и входная группа.
В учреждении работает открытая регистратура, а также организовано картохранилище. Для удобства посетителей установлено электронное табло и инфоматы. Потоки пациентов теперь поделены и появился кабинет неотложной помощи. Для осмотра детей перед прохождением вакцинации организован отдельный кабинет. Для колясок также предусмотрено специальное помещение.
Общая стоимость ремонта составила 19,6 миллиона рублей. В общей сложности к поликлинике прикреплено 11,2 тысячи детей. Ежедневно лечебно учреждение посещают примерно 160-200 пациентов.