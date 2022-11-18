В Нижнем Тагиле на Вые открылась детская поликлиника после капитального ремонта

Главврач детской городской больницы Дмитрий Клейменов поблагодарил министерство здравоохранения и руководство города, а также депутатов и подрядчиков за ремонт. Он отметил, что в планах теперь ремонт поликлиники на улице Окунева, а на ГГМ в начале 2023 года откроется обновленное учреждение на улице Победы.