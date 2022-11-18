В Нижнем Тагиле потратили 23,3 млн рублей на содержание кладбищ и ритуальные услуги

Большая часть бюджетных средств — 21,8 млн рублей — была израсходована на содержание мест захоронений и обустройство мемориалов на территории кладбищ.
Ещё 668 тысяч рублей (из запланированных 808 тысяч) мэрия выделила на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению.
633 тысячи рублей потратили на второй этап строительства кладбища «Центральное-1», сообщили в Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила.
Помимо этого, 220 тысяч рублей освоили на установку мемориальных знаком на воинские захоронения.
Добавим, в 2023 году расходы на городское хозяйство предлагается увеличить на 619,6 миллиона рублей, общая расходная часть составит 5,8 миллиарда рублей. Средства потратят на софинансирование строительства моста через Тагильский пруд, поставку наружного освещения, формирование городской среды, а также приобретение 8 трамвайных вагонов и ремонт дороги по Исинскому тракту.