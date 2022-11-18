В Нижнем Тагиле потратили 23,3 млн рублей на содержание кладбищ и ритуальные услуги

За 9 месяцев администрация Нижнего Тагила потратила более 23 млн рублей на создание и содержание мест захоронения, а также на организацию ритуальных услуг. Всего на эти цели было выделено 55,7 млн рублей, освоение продолжается.

Большая часть бюджетных средств — 21,8 млн рублей — была израсходована на содержание мест захоронений и обустройство мемориалов на территории кладбищ. Ещё 668 тысяч рублей (из запланированных 808 тысяч) мэрия выделила на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению. 633 тысячи рублей потратили на второй этап строительства кладбища «Центральное-1», сообщили в Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила. Помимо этого, 220 тысяч рублей освоили на установку мемориальных знаком на воинские захоронения. На территории кладбища «Центральное» в Нижнем Тагиле спилят аварийные деревья Узнать подробнее Добавим, в 2023 году расходы на городское хозяйство предлагается увеличить на 619,6 миллиона рублей, общая расходная часть составит 5,8 миллиарда рублей. Средства потратят на софинансирование строительства моста через Тагильский пруд, поставку наружного освещения, формирование городской среды, а также приобретение 8 трамвайных вагонов и ремонт дороги по Исинскому тракту. Расходы Нижнего Тагила на ЖКХ и горхозяйство в 2022 году вырастут на 620 млн рублей Узнать подробнее