В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтировали 114 лифтов

В Нижнем Тагиле досрочно завершили программу по замене лифтов. Так, на конец 2022 года средства, выделенные по программе «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах за счёт средств областного бюджета», были исполнены на 100%. Речь идёт о 134,2 миллионах рублей на замену 114 механизмов.
На долю софинансирования из средств местного бюджета было выделено 50,5 миллионов рублей. Изначально было утверждено ассигнований 52,1 миллионов рублей. По информации управления ЖКХ, исполнение составило 96,9%, а утвержденный лимит бюджетных обязательств (50,5 миллионов рублей) — 100%.
Помимо этого в бюджет города поступило 7,1 миллиона рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Их потратили на капитальный ремонт, возникший при замене лифтов.
Всего за 6 лет в Нижнем Тагиле заменили 503 лифта, а это почти 90% от общего количества подъемников, сообщили в пресс-службе мэрии города.