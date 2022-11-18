В Нижнем Тагиле в 2022 году отремонтировали 114 лифтов

В Нижнем Тагиле досрочно завершили программу по замене лифтов. Так, на конец 2022 года средства, выделенные по программе «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах за счёт средств областного бюджета», были исполнены на 100%. Речь идёт о 134,2 миллионах рублей на замену 114 механизмов.