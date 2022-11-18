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Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО

Сегодня, 07:19
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
В Сахалинской области держат на особом контроле нужды мобилизованных и их семей

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает необходимым вернуть в семьи мобилизованных многодетных отцов. Мужчины с тремя детьми до 16 лет могут воспользоваться правом на отсрочку от частичной мобилизации. Но это решение МО РФ вышло в октябре, и не касалось ранее призванных граждан.

По мнению главы островного региона, жители Сахалинской области, имеющие троих детей в возрасте менее 16 лет, должны вернуться с фронта домой. И пока этот вопрос решается, многодетных отцов, отправленных в зону СВО в ходе частичной мобилизации, необходимо вывести с передовой, считает Валерий Лимаренко.

— В военные комиссариаты Сахалинской области приходят люди, которые хотят добровольцами отправиться на Донбасс. Поэтому нет необходимости отправлять в бой многодетных отцов. Буду добиваться их возвращения домой. Пусть папы исполнят свой долг перед Родиной, воспитав достойных граждан России, — пояснил губернатор островного региона.

Валерий Лимаренко поручил региональному министерству соцзащиты составить список многодетных сахалинцев и курильчан, призванных в рамках частичной мобилизации. Документ направлен в профильные структуры Минобороны РФ.

Портал Sakh.online напоминает, что с самого начала  проведения частичной мобилизации Валерий Лимаренко стал лично посещать полевые лагеря и военные полигоны, чтобы напрямую общаться с призывниками, удостовериться в обустроенности их быта, узнать, есть ли в чём нужда. Так, по поручению губернатора к обустройству мест временного размещения мобилизованных сахалинцев были привлечены строительные компании. Оперативно закупается экипировка и необходимые бойцам вещи. На днях на остров пришла крупная партия современного зимнего обмундирования для призванных граждан, закупку которой организовали власти региона при поддержке благотворителей и деловых кругов.

Также в области решаются задачи обеспечения нужд СВО. По поручению Валерия Лимаренко на территории островного региона скоро запустят в массовое производство собственные беспилотные летательные аппараты. Пилотные модели сейчас тестируются на одном из военных полигонов области.

По указанию главы региона семьям частично мобилизованных сахалинцев и курильчан выплачивают единовременно по 300 тысяч рублей. Дома родных и близких воинов обходят волонтёры, чтобы собрать просьбы, которые решаются в индивидуальном порядке — кому-то помочь с ремонтом, кому-то с дровами, кому-то трудоустроиться или попасть на приём к узкому специалисту в поликлинику.

Такого же внимательного подхода к нуждам частично мобилизованных и их семей Валерий Лимаренко требует от глав всех муниципалитетов и районов области.

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