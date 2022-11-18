Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО

Портал Sakh.online напоминает, что с самого начала проведения частичной мобилизации Валерий Лимаренко стал лично посещать полевые лагеря и военные полигоны, чтобы напрямую общаться с призывниками, удостовериться в обустроенности их быта, узнать, есть ли в чём нужда. Так, по поручению губернатора к обустройству мест временного размещения мобилизованных сахалинцев были привлечены строительные компании. Оперативно закупается экипировка и необходимые бойцам вещи. На днях на остров пришла крупная партия современного зимнего обмундирования для призванных граждан, закупку которой организовали власти региона при поддержке благотворителей и деловых кругов.