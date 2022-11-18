Валерий Лимаренко: Мы повысили надёжность работы электросетевого комплекса региона

В Сахалинской области выполняется программа по развитию электросетевого комплекса, рассчитанная до 2032 года. На её финансирование планируется направить 35 млрд рублей. Программой предусмотрена реконструкция десятков высоковольтных линий и подстанций. В этом году, например, специалисты завершили работы по строительству высоковольтной линии по направлению Шахтерск — Бошняково, реконструировали объекты на направлении Смирных — Тымовское, а также в Корсаковском районе. В декабре намечено завершить работы ещё на нескольких высоковольтных линиях.