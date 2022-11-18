Жители России "За" присвоение почетных званий Мариуполю и Мелитополю

Инициативу о присвоении некоторым городам России почетных званий обсудили на заседании Российского организационного комитета «Победа», которое состоялось 15 ноября под председательством президента РФ Владимира Путина, пишет newsnn.ru.
Данные опроса показали, что 76% россиян осведомлены о том, что ряду российских городов решили присвоить почетные звания, остальные ничего об этом не знали.
Более половины опрошенных слышали из разных СМИ, что президент РФ Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетного звания «Город воинской славы», а 56% в курсе, что девять городов России (в числе которых Горловка и Луганск) удостоились звания «Город трудовой доблести». Впервые услышали об этом от интервьюеров 44% россиян.
Большинство респондентов одобряют присвоение городам, которые вошли в состав России недавно (это Мариуполь, Мелитополь, Горловка и Луганск), почетных званий – 64%, отрицательно отнеслись к этому 5%, безразлично – 25%, а 6% затруднились с ответом.
Самые популярные аргументы в поддержку решения: заслуженная награда – 15%, большой вклад этих городов во времена Великой Отечественной войны – 10%, продолжительное пребывание жителей под обстрелами («натерпелись», «настрадались») – 9%.