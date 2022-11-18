Жители России "За" присвоение почетных званий Мариуполю и Мелитополю

Более половины опрошенных слышали из разных СМИ, что президент РФ Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почетного звания «Город воинской славы», а 56% в курсе, что девять городов России (в числе которых Горловка и Луганск) удостоились звания «Город трудовой доблести». Впервые услышали об этом от интервьюеров 44% россиян.