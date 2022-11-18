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Жительница Нижнего Тагила вытряхивала одеяло на козырьке магазина и сорвалась вниз

Сегодня, 08:31
Фото: TagilCity.ru
Одна из жительниц дома на улице Мира, 37 в Нижнем Тагиле решила вытряхнуть одеяло, выйдя из окна на втором этаже на козырек магазина, и упала вниз на дорогу. Происшествие случилось сегодня утром, 18 ноября.

По словам очевидцев, полураздетая тагильчанка вышла из окна на козырек вытряхнуть одеяло, но в какой-то момент оно выскользнуло у нее из рук.

Она стала перелезать через вывеску магазина за одеялом и упала вниз. Когда мы пришли на место происшествия, женщина очень громко стонала, она замерзла, но диспетчер скорой не разрешил нам ее трогать. Сказал, только укрыть одеялом, — сообщила редакции TagilCity.ru очевидица происшествия.

Машина скорой помощи приехала примерно через 10 минут. Упавшую госпитализировали в больницу.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» редакции подтвердили информацию о падении, отметив, что травм тагильчанка не получила.

Напомним, летом этого года 27-летняя жительница Вагонки упала с балкона в свой день рождения. Девушка перелезла через ограждение, ее пытались удержать за руки, но все же она сорвалась вниз.

Падение 27-летней тагильчанки с балкона попало на видео
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