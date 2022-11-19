Армрестлинг, стрельба, пауэрлифтинг: ДЦП не мешает екатеринбуржцу заниматься спортом

Диагноз ДЦП у Александра с детства. Но, смотря на этого героя проекта #безграничные_возможности2022, поражаешься его целеустремленности и энергии. Основная деятельность мужчины — спорт. Он охотно занимается интеллектуальным спортом: играет в шахматы и шашки, ставя всем соперникам шах и мат. А свою физическую активность Александр профессионально начал в 2009 году: когда тренер Анатолий Николаевич Сень пригласил его в секцию пауэрлифтинга (жим штанги лежа). Эту секцию участник проекта посещает до сих пор.
Кроме жима штанги лежа Александр занимался в секции по стрельбе из классического лука и армрестлингом. Участвовал в областных и городских соревнованиях. Участник проекта имеет призовые места и медали, грамоты, дипломы.
Я планирую и дальше заниматься спортом, если будут энергия и силы. Хочу достичь какого-то спортивного разряда, — делится герой проекта #безграничные_возможности2022.
Александр рассказывает, что именно спорт помог ему достичь личного успеха. Благодаря этому он познакомился с большим количеством новых людей. На соревнованиях бывает много участников и болельщиков из разных городов и стран. Со всеми Александру приятно познакомиться и пообщаться. Их объединяет одно — спорт.
Житель Екатеринбурга также привлек своего одногруппника к занятиям в секции армрестлинга, а позднее и в пауэрлифтинг. Постоянно приглашает своих приятелей на соревнования, в которых участвует и сам. Кроме этого, до пандемии постоянно приглашал знакомых и друзей в ДИВС на игры их профессиональной женской баскетбольной команды УГМК и мужской баскетбольной команды «Урал».
В свободное время герой любит играть в шашки онлайн с другими пользователями. Также спортсмен принимал участие в поездках в медицинские лечебные центры и общеобразовательные школы города Екатеринбурга и Свердловской области по канистерапии, делал фотографии и видео во время работы обученных собак.
Главный девиз армрестлера:
Быть лучше, чем вчера! Бывают разные трудности. Но справляться с ними мне помогает спорт, — говорит Александр.
А поддержку спортсмену оказывают родные: мама и старший брат. Благодаря любви близких и собственному упорству Александр Пожарский продолжает зарабатывать новые спортивные медали и с каждой тренировкой приближается к цели получить разряд.