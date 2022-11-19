Армрестлинг, стрельба, пауэрлифтинг: ДЦП не мешает екатеринбуржцу заниматься спортом

Диагноз ДЦП у Александра с детства. Но, смотря на этого героя проекта #безграничные_возможности2022, поражаешься его целеустремленности и энергии. Основная деятельность мужчины — спорт. Он охотно занимается интеллектуальным спортом: играет в шахматы и шашки, ставя всем соперникам шах и мат. А свою физическую активность Александр профессионально начал в 2009 году: когда тренер Анатолий Николаевич Сень пригласил его в секцию пауэрлифтинга (жим штанги лежа). Эту секцию участник проекта посещает до сих пор.