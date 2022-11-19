Бродячий пес загрыз породистую собаку 12-летней девочки в Первоуральске

Напомним, что в сентябре в деревне Кириллова Свердловской области ребенка покусала уличная собака. Это произошло на детской площадке возле детского сада и школы. Случайный прохожий отогнал от ребенка собаку, буквально не дав его загрызть, рассказывали тогда очевидцы.