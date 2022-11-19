Бродячий пес загрыз породистую собаку 12-летней девочки в Первоуральске

Известно, что щенка девочка вела на поводке на ул. Максима Горького, 2 б, сообщает очевидец событий в группе «Инцидент | Первоуральск». По данным подписчика сообщества, ребенок не пострадал, а у щенка оказался перекусан позвоночник.
После произошедшего девочка попыталась отвезти питомца к ветеринару, но не успела. Через несколько минут после ЧП собачка скончалась прямо на руках хозяйки.
Напомним, что в сентябре в деревне Кириллова Свердловской области ребенка покусала уличная собака. Это произошло на детской площадке возле детского сада и школы. Случайный прохожий отогнал от ребенка собаку, буквально не дав его загрызть, рассказывали тогда очевидцы.