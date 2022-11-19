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Бродячий пес загрыз породистую собаку 12-летней девочки в Первоуральске

Сегодня, 07:37
Фото: 1MI
Собаку породы йоркширский терьер на улицах Первоуральска загрыз бродячий пес. В этот момент собачку выгуливала 12-летняя хозяйка.

Известно, что щенка девочка вела на поводке на ул. Максима Горького, 2 б, сообщает очевидец событий в группе «Инцидент | Первоуральск». По данным подписчика сообщества, ребенок не пострадал, а у щенка оказался перекусан позвоночник.

После произошедшего девочка попыталась отвезти питомца к ветеринару, но не успела. Через несколько минут после ЧП собачка скончалась прямо на руках хозяйки.

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Напомним, что в сентябре в деревне Кириллова Свердловской области ребенка покусала уличная собака. Это произошло на детской площадке возле детского сада и школы. Случайный прохожий отогнал от ребенка собаку, буквально не дав его загрызть, рассказывали тогда очевидцы.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Собака#Щенок#Первоуральск#Ребенок
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