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Федпроект «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле продлен до 2026 года

Сегодня, 10:13
Фото: 1MI
Завершение федерального экологического проекта в Нижнем Тагиле перенесли на 2026 год.

По словам зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко, реализация проекта была продлена на два года. Аналогичное произошло и в других городах.

Ранее проект должен был завершиться в 2024-м году. По новым планам, к 2026 году будет снижен совокупный объем выбросов в воздух на 20,9% от уровня 2017 года.

Необходимый объем финансирования — 17,79 млрд рублей. Из них 7 млрд — средства федбюджета. Остальные деньги будут вкладывать предприятия в виде модернизации производств.

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На часть этой суммы в следующем году в Нижнем Тагиле купят новые трамваи, модернизируют шесть котельных и переведут некоторые дома на газовое отопление.

#Елена Озерова#Нижний Тагил#Чистый воздух#Проект#Экология
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