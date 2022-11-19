Федпроект «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле продлен до 2026 года

По словам зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко, реализация проекта была продлена на два года. Аналогичное произошло и в других городах.
Ранее проект должен был завершиться в 2024-м году. По новым планам, к 2026 году будет снижен совокупный объем выбросов в воздух на 20,9% от уровня 2017 года.
Необходимый объем финансирования — 17,79 млрд рублей. Из них 7 млрд — средства федбюджета. Остальные деньги будут вкладывать предприятия в виде модернизации производств.
На часть этой суммы в следующем году в Нижнем Тагиле купят новые трамваи, модернизируют шесть котельных и переведут некоторые дома на газовое отопление.