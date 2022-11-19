ГАЗель налетела на трос эвакуатора и врезалась в авто ГИБДД на Серовском тракте

В это же время из Нижнего Тагила в сторону Кушвы ехала ГАЗель. Один из сотрудников ГАИ несколько раз приказал водителю грузовика остановиться, но тот съехал на натянутый трос эвакуатора, после чего сбил служебный автомобиль марки Skoda.