ГАЗель налетела на трос эвакуатора и врезалась в авто ГИБДД на Серовском тракте

В этот момент экипаж сотрудников ГИБДД занимался оформлением ДТП. По данным ГАИ, с управлением не справился 22-летний водитель машины марки Mazda. Сперва автомобиль съехал в кювет, а затем перевернулся.
Далее для оформления аварии сотрудники ГАИ прибыли на место. Также они вызвали эвакуатор. Это нужно было для того, чтобы вытащить упавшую машину.
В это же время из Нижнего Тагила в сторону Кушвы ехала ГАЗель. Один из сотрудников ГАИ несколько раз приказал водителю грузовика остановиться, но тот съехал на натянутый трос эвакуатора, после чего сбил служебный автомобиль марки Skoda.
Оба сотрудника ГАИ пострадали. После того, как их осмотрели медицинские работники, их отпустили домой. Госпитализация потребовалась пострадавшим в первом ДТП – водителю и его пассажирам - 26 и 23 лет.
Водителя грузовика проверили на состояние опьянения, после чего выяснилось, что он трезв. На него составили административный протокол.