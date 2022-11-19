Катание на снегокате закончилось гибелью 22-летней свердловчанки

Предварительно известно, что 24-летний водитель автомобиля ВАЗ буксировал на ленте снегокат, на котором находилась 22-летняя девушка. В процессе движения свердловчанка слетела на дорогу, по которой в этот момент ехала машина ВАЗ, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
После этого, парень отнес девушку в автомобиль и повез в больницу, но в процессе поездки она скончалась.
Прибывшие сотрудники ГАИ установили, что парень привлекался к ответственности за вождение авто без прав. Также экспертиза подтвердила, что во время аварии он не был трезв.
Сотрудники ГИБДД опросили свидетелей трагедии – это молодые люди, отдыхающие на природе неподалеку.
Есть информация, что на двух снегокатах и ледянке, прицепленных к машине, ехали три девушки. Первые две покатались успешно, а далее парень повез третью.