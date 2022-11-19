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Катание на снегокате закончилось гибелью 22-летней свердловчанки

Сегодня, 07:50
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Девушка погибла в ДТП в Белоярском районе Свердловской области

22-летняя жительница Свердловской области погибла в ДТП в Белоярском районе. ЧП случилось 18 ноября примерно в 23:50 на 3 км полевой автодороги.

Предварительно известно, что 24-летний водитель автомобиля ВАЗ буксировал на ленте снегокат, на котором находилась 22-летняя девушка. В процессе движения свердловчанка слетела на дорогу, по которой в этот момент ехала машина ВАЗ, сообщает управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

После этого, парень отнес девушку в автомобиль и повез в больницу, но в процессе поездки она скончалась.

Прибывшие сотрудники ГАИ установили, что парень привлекался к ответственности за вождение авто без прав. Также экспертиза подтвердила, что во время аварии он не был трезв.

Сотрудники ГИБДД опросили свидетелей трагедии – это молодые люди, отдыхающие на природе неподалеку.

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Есть информация, что на двух снегокатах и ледянке, прицепленных к машине, ехали три девушки. Первые две покатались успешно, а далее парень повез третью.

#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Авария#Смертельное дтп#Погибшие в дтп
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