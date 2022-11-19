Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле

Строительство ледового городка на Театральной площади начнется после того, как определится подрядчик на проведение работ и с ним будет заключен контракт. Сдача объекта назначена на 25 декабря, а демонтаж — на 25 января 2023 года. Всего на строительство планируется потратить около 960 кубометров льда.