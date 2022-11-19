Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле

Строительство ледового городка на Театральной площади начнется после того, как определится подрядчик на проведение работ и с ним будет заключен контракт. Сдача объекта назначена на 25 декабря, а демонтаж — на 25 января 2023 года. Всего на строительство планируется потратить около 960 кубометров льда.
Рядом с кинотеатром «Родина» будет установлена новогодняя ель со светодиодным шатром высотой 18 метров. Рядом расположатся фигуры Деда Мороза и Снегурочки с подсветкой и сцена. Со стороны проспекта Ленина построят 4-хметровое панно «Нижний Тагил». Центральную входную группу на территорию ледяного городка предлагается выполнить в виде многослойного торта высотой до 9 метров.
На проспекте строителей для тагильчан оборудуют каток длиной 120 метров и шириной 6 метров, для входа на него установят входную группу. На площади появятся горки, ледяные чаши и фигуры героев мультфильмов: Алеша Попович, Буратино, Кот в сапогах, Лунтик, Незнайка и другие, а также символ года — Огнегривый конь.
Дополнительно в этом году для украшения ледового городка приобретены светодиодные арфа и царь-пушка. Отмечается, что к открытию все гирлянды должны быть проверены и исправны, а также обеспечено дежурство аварийных бригад по электроосвещению. Заявки от официальных подрядчиков принимаются до 28 ноября.
Напомним, в 2022 году строительство ледового городка в Нижнем Тагиле также обошлось в 11,4 миллиона рублей. Темой стали герои «Союзмультфильма». Для украшения центра города были дополнительно закуплены фонарики, которые повесили на улицах. Также на лестничном спуске от Драмтеатра до Тагильского пруда растянули новую гирлянду «Звездное небо» и поставили светодиодное дерево.
Самая дорогой ледовый городок в Нижнем Тагиле был в 2021 году, тогда строительство обошлось в 23,6 миллиона: для города были куплены новая елка и другое оборудование, которое используется и в настоящее время. Оба года подрядчиком строительства выступала местная фирма «Уралстрой — НТ».