Снимок фотографа из Нижнего Тагила стал одним из лучших в Международном конкурсе

Сергей сделал фотографию на спектакле «Мёртвые души» Нижнетагильского Драматического Театра по пьесе Николая Гоголя. Всего в конкурсе поучаствовали более тысячи фотографов из 75 стран мира. В общей сложности они представили к оценкам жюри 4616 снимков.
Помимо этого, тагильский фотограф вошел в ТОП 13% лучших фотографов конкурса.
Отметим, что Сергей Скоробогатов – фотограф из Нижнего Тагила, который делает снимки природы Урала, портреты людей, яркие фоторепортажи. Также он фотографирует интерьеры, животных и многое другое.