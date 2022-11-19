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Снимок фотографа из Нижнего Тагила стал одним из лучших в Международном конкурсе

Сегодня, 06:49
Фото: Сергей Скоробогатов
снимок с конкурса
Снимок фотографа из Нижнего Тагила Сергея Скоробогатова стал вошел в ТОП 2% лучших в Международном тематическом конкурсе «35AWARDS: Театральная фотография».

Сергей сделал фотографию на спектакле «Мёртвые души» Нижнетагильского Драматического Театра по пьесе Николая Гоголя. Всего в конкурсе поучаствовали более тысячи фотографов из 75 стран мира. В общей сложности они представили к оценкам жюри 4616 снимков.

Помимо этого, тагильский фотограф вошел в ТОП 13% лучших фотографов конкурса.

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Отметим, что Сергей Скоробогатов – фотограф из Нижнего Тагила, который делает снимки природы Урала, портреты людей, яркие фоторепортажи. Также он фотографирует интерьеры, животных и многое другое.

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