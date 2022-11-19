Снимок фотографа из Нижнего Тагила стал одним из лучших в Международном конкурсе

Сергей сделал фотографию на спектакле «Мёртвые души» Нижнетагильского Драматического Театра по пьесе Николая Гоголя. Всего в конкурсе поучаствовали более тысячи фотографов из 75 стран мира. В общей сложности они представили к оценкам жюри 4616 снимков.