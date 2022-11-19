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Трое детей и четверо взрослых погибли при взрыве газа на Сахалине

Сегодня, 06:17
Фото: пресс-служба правительства Сахалинской области
На Сахалине при взрыве газа в многоквартирном доме погибли три ребенка и четверо взрослых. Это предварительно известное число погибших.

Ранее местное МЧС сообщало, что в поселке Тымовском по адресу: Библиотечная, 6а в жилом доме взорвался газ. В результате часть дома обрушилась, под обломками оказались люди. К настоящему моменту известно о семи погибших и девяти пострадавших. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать газовый баллон, сообщает губернатор региона Валерий Лимаренко.

Фото: Валерий Лимаренко

Поиски трех человек продолжаются. Известно, что одну пострадавшую женщину отвезли в больницу, где ей сделают операцию. Всего в подъезде проживало 33 человека.

Напомним, что погибших спасатели вытащили из под завалов. Также оттуда достали как минимум одного раненого. В настоящий момент спасатели продолжают работать на месте, также, как и медики.  На месте трудится 59 человек и 13 единиц техники. Работы по разборке завалов продолжаются.

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Для жителей дома, в котором произошла трагедия, подготовили пункты для временного размещения.

#Елена Озерова#Происшествия#Сахалин#Взрыв газа#Погибшие#Пострадавшие#Дети
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