Трое детей и четверо взрослых погибли при взрыве газа на Сахалине

Напомним, что погибших спасатели вытащили из под завалов. Также оттуда достали как минимум одного раненого. В настоящий момент спасатели продолжают работать на месте, также, как и медики. На месте трудится 59 человек и 13 единиц техники. Работы по разборке завалов продолжаются.