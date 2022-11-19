В медиа, спорте и танцах: екатеринбурженка с ДЦП рассказывает о своих достижениях

Юная жительница Екатеринбурга имеет диагноз ДЦП и спастическая диплегия — нарушение функционирования мышц и роста костей. Однако это не мешает Оле быть активным, творческим, любознательным и общительным человеком и озарять людей улыбкой.
Все мои занятия дали мне шанс проявить себя, а поездки на фестивали и соревнования — накопить опыта, — рассказывает участница проекта #безграничные_возможности2022
Одним из основных направлений, которым Оля сейчас занимается — занятия в студии телевидения КомпасТВ. Юная екатеринбурженка является лауреатом Гран-при Всероссийского заочного конкурса медиаработ «Без срока давности: непокоренные». И эта работа даже удостоена хранения в Государственном архиве кинофотодокументов. Также Голубева Оля победитель четвертого всероссийсого фестиваля «Шкит фест» в 2022 году в номинации «Интервью» и лауреат 1 степени на фестивале «Свет миру.дети 2022».
И в спортивной сфере Оля оставила свой след: девушка занимается спортивным ориентированием. На её счету 3 место в шестой областной спартакиаде среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата в 2021 году. А в этом году Оля заняла 3 место в Первенстве Свердловской области в своей дисциплине.
Когда трудно, главное не сдаваться и продолжать тренировки. Тогда результат обязательно будет, — делится Голубева Оля.
Также Ольга — член Федерации спортивных танцев. Победитель третьего Межрегионального фестиваля конкурса ансамблей «Олимп Урала», в составе сборной коллектива ГрадJunior обладатель Гран при. Победитель регионального этапа Всероссийского фестиваля в номинации «Танцы на колясках. Мажоретки».
Юная спортсменка с теплотой вспоминает начало своего пути. И с высоты пройденных испытаний она хотела бы дать ранней себе совет: «В начале своего творческого пути, я бы посоветовала себе верить в свои силы и не бояться ошибок».
Главная мысль, мотивирующая Олю, — это узнавать что-то новое каждый день.
Мне очень нравится и медиасфера, и спорт. Поэтому я и дальше планирую развиваться в этих направлениях.
А достигать успеха в своих занятиях жительнице Екатеринбурга помогают ее целеустремленность и замечательные учителя.
Впереди молодую девушку ждёт ещё больше достижений, наград и конкурсов, которыми она на примере докажет, что возможности безграничны.