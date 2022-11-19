В медиа, спорте и танцах: екатеринбурженка с ДЦП рассказывает о своих достижениях

И в спортивной сфере Оля оставила свой след: девушка занимается спортивным ориентированием. На её счету 3 место в шестой областной спартакиаде среди детей с поражением опорно-двигательного аппарата в 2021 году. А в этом году Оля заняла 3 место в Первенстве Свердловской области в своей дисциплине.