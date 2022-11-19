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Жене пропавшего мобилизованного жителя Сухого Лога прислали видео из плена

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI
Супруга мужчины, который был мобилизован из Сухого Лога, прислали видео из плена.

Семья Владимира искала связи с ним на протяжении месяца. Именно тогда 31-летний мужчина перестал выходить на связь с родными. Мобилизовали свердловчанина 29 сентября, сообщает Е1.

В последний раз с женой он общался 24 октября, а после пропал. Из военкомата жене никакой информации о муже не поступало, а по линии «122» ей сказали, что его нет в списках пленных. Позднее из Украины ей прислали видео из плена.

По словам жены, на супруга в плену давят морально.

Семью просто травят, жене и матери присылают видео, где видно, что Вова изможденный, - добавила супруга.

Известно, что у мужчины есть трое детей. На одном из присланных видео, как отмечает супруга, он роет окоп. Глава Сухого Лога Роман Валов уже в курсе происходящего. Он сказал, что эта проблема будет решаться на федеральном уровне.

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Обращение от супруги поступило и омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Она отметила, что пока точный статус этого военного ей неизвестен.

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