Журналист из Екатеринбурга признан Минюстом иноагентом

Напомним, что Колезев* - редактор издания Republic* (признанное в России иноагентом) и учредитель It's My City. Ранее он был объявлен в розыск по линии МВД России. Он стал фигурантом уголовного дела. Какого именно, не было указано. При этом сам журналист предположил, что дело касается распространения фейков о российской армии.