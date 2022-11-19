Журналист из Екатеринбурга признан Минюстом иноагентом

Такая информация появилась на портале Минюста РФ. Сам журналист уже прокомментировал эти события.
Когда ты уже в федеральном розыске, то иноагентство как-то не особо трогает, - написал Дмитрий Колезев*.
Напомним, что Колезев* - редактор издания Republic* (признанное в России иноагентом) и учредитель It's My City. Ранее он был объявлен в розыск по линии МВД России. Он стал фигурантом уголовного дела. Какого именно, не было указано. При этом сам журналист предположил, что дело касается распространения фейков о российской армии.
Отметим, что также сегодня иноагентом признали и некоторых других россиян. Среди них журналист Ирина Шихман, музыкант Noize MC и другие.