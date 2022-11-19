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Журналист из Екатеринбурга признан Минюстом иноагентом

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
Журналист из Екатеринбурга Дмитрий Колезев* с 19 ноября признан в России иноагентом.

Такая информация появилась на портале Минюста РФ. Сам журналист уже прокомментировал эти события.

Когда ты уже в федеральном розыске, то иноагентство как-то не особо трогает, - написал Дмитрий Колезев*.

Напомним, что Колезев* - редактор издания Republic* (признанное в России иноагентом) и учредитель It's My City. Ранее он был объявлен в розыск по линии МВД России. Он стал фигурантом уголовного дела. Какого именно, не было указано. При этом сам журналист предположил, что дело касается распространения фейков о российской армии.

В розыск объявлен екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев
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Отметим, что также сегодня иноагентом признали и некоторых других россиян. Среди них журналист Ирина Шихман, музыкант Noize MC и другие.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Журналист#Иноагент#Минюст
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