Два подростка спасались от собак и залезли на крышу авто в Екатеринбурге

Детей заметили на Эльмаше, они сидели на крыше автомобиля по улице Энтузиастов, 366/2. Все случившееся зафиксировала очевидица примерно в 22:00 по уральскому времени. Женщина предположила, что юные екатеринбуржцы находятся под влиянием наркотиков. Свидетельница происшествия рассказала журналистам, что одного школьника снял с автомобиля подошедший сотрудник магазина, другой смог слезть сам.