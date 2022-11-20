Два подростка спасались от собак и залезли на крышу авто в Екатеринбурге

Детей заметили на Эльмаше, они сидели на крыше автомобиля по улице Энтузиастов, 366/2. Все случившееся зафиксировала очевидица примерно в 22:00 по уральскому времени. Женщина предположила, что юные екатеринбуржцы находятся под влиянием наркотиков. Свидетельница происшествия рассказала журналистам, что одного школьника снял с автомобиля подошедший сотрудник магазина, другой смог слезть сам.
Отделению полиции No 14 стало известно, почему дети взобрались на автомобиль. Сделали они это не из хулиганских побуждений: одного из 13-летних подростков укусила собака. Ребенку вызвали скорую помощь. Оба подростка не состоят на учете в ПДН.
Правоохранители призывают не только снимать происходящие события на мобильные телефоны, но также, по возможности, оказывать пострадавшим помощь, сообщает Е1.