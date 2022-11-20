TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти 44 млн рублей потратит больница в Нижнем Тагиле на питание пациентов

Сегодня, 09:40
Фото: 1MI
Городская больница № 4 в Нижнем Тагиле потратит 43 миллиона 500 тысяч рублей на обеспечение лечебного питания для пациентов.
Морфин, фентанил, кетамин: наркотики на 170 тысяч закупает больница в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Медицинское учреждение ищет подрядчика, который поставит лечебное питание находящимся в стационаре пациентам. В сумму закупки входит обеспечение едой на 250 тысяч койко-дней. При этом начальная (максимальная) цена договора не включает финансирование за счет бюджетных средств.

В рацион стационарных больных будут входить пшеничные, гречневые, манные, геркулесовые и рисовые каши на завтрак. Для второго завтрака — отвар шиповника и яблочный сок с омлетом, колбасой, печеньем и сыром. Обедать пациенты будут супом, рассольником, щами или борщом. На ужин ожидают мясо или рыбу с гарниром, хлебом и чаем.

Больница в Нижнем Тагиле хочет купить картошку по цене на 25% выше средней
Узнать подробнее

Койко-день включает в себя 4-5 приемов пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин.  Максимальное число пациентов — 300 человек в сутки. Количество питающихся на следующий день заказчик будет направлять исполнителю до 15:00 текущего дня. При этом вся пища должна будет готовиться не более чем в 20 км от места выдачи готовых блюд (улица Солнечная, з/у 1 в Нижнем Тагиле).

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 5 декабря текущего года. Объем необходимого пациентам питания компания должна будет предоставлять до начала 2025 года.

Читайте также:
Администрация Нижнего Тагила закупит почти 40 тысяч одноразовых масокНа 18 млн закупит лекарство от коронавируса инфекционная больница Нижнего Тагила600 медицинских пиявок закупит поликлиника № 4 Нижнего Тагила

К участникам закупки предъявляется только одно требование: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

#Анна Варнакина#Лечение#Нижний Тагил#Экономика#Эксклюзив#ГБ №4#Больница#Закупка#Питание#Стационар
Подпишитесь
Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле
Вчера, 19:45
Апатия, 50 беляшей и незаконченный ремонт. Как ждут тагильчанки мобилизованных мужей
18 ноября, 18:37
«Собственник пропал»: жильцы дома в Нижнем Тагиле делят дом с заброшенным помещением
17 ноября, 11:27
За побитую снегом машину УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит более 300 тысяч рублей
Сегодня, 11:54
Армрестлинг, стрельба, пауэрлифтинг: ДЦП не мешает екатеринбуржцу заниматься спортом
Вчера, 23:08
Съеденный голубь, общаги и разводы: участковый рассказал о работе в Нижнем Тагиле
17 ноября, 22:39