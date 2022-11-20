Почти 44 млн рублей потратит больница в Нижнем Тагиле на питание пациентов

Койко-день включает в себя 4-5 приемов пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Максимальное число пациентов — 300 человек в сутки. Количество питающихся на следующий день заказчик будет направлять исполнителю до 15:00 текущего дня. При этом вся пища должна будет готовиться не более чем в 20 км от места выдачи готовых блюд (улица Солнечная, з/у 1 в Нижнем Тагиле).