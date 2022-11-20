Почти 44 млн рублей потратит больница в Нижнем Тагиле на питание пациентов

Медицинское учреждение ищет подрядчика, который поставит лечебное питание находящимся в стационаре пациентам. В сумму закупки входит обеспечение едой на 250 тысяч койко-дней. При этом начальная (максимальная) цена договора не включает финансирование за счет бюджетных средств.
В рацион стационарных больных будут входить пшеничные, гречневые, манные, геркулесовые и рисовые каши на завтрак. Для второго завтрака — отвар шиповника и яблочный сок с омлетом, колбасой, печеньем и сыром. Обедать пациенты будут супом, рассольником, щами или борщом. На ужин ожидают мясо или рыбу с гарниром, хлебом и чаем.
Койко-день включает в себя 4-5 приемов пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. Максимальное число пациентов — 300 человек в сутки. Количество питающихся на следующий день заказчик будет направлять исполнителю до 15:00 текущего дня. При этом вся пища должна будет готовиться не более чем в 20 км от места выдачи готовых блюд (улица Солнечная, з/у 1 в Нижнем Тагиле).
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 5 декабря текущего года. Объем необходимого пациентам питания компания должна будет предоставлять до начала 2025 года.
К участникам закупки предъявляется только одно требование: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.